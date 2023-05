Èxit de les VII Jornades INNTEC sobre l’aplicació i ús de les noves tecnologies i la sostenibilitat en l’empresariat

El comerç phygital ha estat una de les temàtiques abordades a les jornades INNTEC (rawpixel / freepik)

Els organitzadors de les Jornades d’innovació i noves tecnologies INNTEC consideren que l’edició del 2023, que ha conclòs aquest dijous, ha tingut un gran èxit de convocatòria, amb un total de 150 assistents repartits entre les dues jornades, dedicades una al comerç phygital i l’altra a la sostenibilitat i la innovació com a eixos de la competitivitat empresarial.

Ignasi Martín, director general d’ACTINN, el clúster de la innovació i de les noves tecnologies d’Andorra, ha explicat que “les ponències i les taules rodones han estat molt interessants i disteses, fet que ha creat un clima molt proper entre els assistents fomentant alhora el networking. S’han posat de manifest noves tendències i tecnologies que ens poden anar molt bé i hem après noves estratègies per a ser més proactius i competitius”.

Una de les conclusions de la setena edició de l’INNTEC és que Andorra pot ser un país capdavanter en innovació i sostenibilitat i ha d’apostar per ser-ho. Perquè així sigui, “cal treballar alineats amb els ODS i implementar-los en les nostres empreses i organitzacions”.

Pel que fa al comerç, “cal trobar la simbiosi entre el millor de la botiga física i de la virtual i això s’ha de veure com una oportunitat per a ser millors i per tal de donar una experiència WOW al client. Cal saber entendre i segmentar bé al públic al qual ens dirigim per aconseguir-ho”, assenyalen des d’ACTINN.

Pel que fa a la sostenibilitat i l’aplicació dels ODS, remarquen que s’ha de veure com a un instrument d’innovació i creativitat per a impulsar solucions des de les empreses i enfortir el seu model de negoci.

La setena edició de les jornades INNTEC ha guardonat amb l’ACTINN Awards 2022 a Xavier Mandicó d’Accessible Universal Travel. S’han fet 7 conferències, 4 taules rodones amb la participació de 21 ponents i han passat per aquestes jornades de divulgació 150 assistents.