Taller familiar: Crear dissenys de portades de llibres de la mà del MCTA

Cartell del taller familiar “Dissenya la teva portada de llibre” (MCTA)

Per a aquest dissabte i diumenge, dies 6 i 7 de maig, respectivament, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) té programat el taller familiar “dissenya la teva portada de llibre”. L’activitat portarà a les famílies a descobrir el constructivisme rus, un estil artístic de principis del segle XX reivindicatiu i estètic, cabdal en el desenvolupament de l’art modern.

Durant la sessió, els participants hauran de crear els seus dissenys de portades amb materials diversos com els retalls de revistes i la tipografia geomètrica, prenent com a inspiració a l’artista Nikolai Sedelnikov, que es pot trobar a l’actual mostra expositiva del museu que porta per nom “KHRÔMA. L’univers emocional del color”.





Les sessions del cap de setmana

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

Les inscripcions són gratuïtes, però, cal fer reserva a: reserves@mcta.ad / telèfon.: 800 800.