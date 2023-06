El Consell General compensarà les emissions dels desplaçaments de les delegacions internacionals

Un plenari del Consell d’Europa l’any 2022 (Consell d’Europa)

Les delegacions internacionals del Consell General compensaran la petjada ecològica de les emissions de CO2 que produeixen durant els seus desplaçaments. D’aquesta manera, en aquesta legislatura es donarà continuïtat a les compensacions per les emissions de CO2 iniciades l’any 2018 amb la delegació a la UIP (Unió Interparlamentària) a petició d’aquest organisme.

De fet, entre el 2018 i el 2020 només la delegació a la UIP compensava les emissions que produïa. El 2021 s’hi va sumar la delegació a l’OSCE-PA (Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa) i l’any passat ja van ser totes les delegacions internacionals les que compensaven la petjada de CO2 incloses les missions d’observació d’eleccions, els desplaçaments de la Comissió Legislativa de Política Exterior i els de la síndica Suñé.

La voluntat del Consell General és compensar les emissions dels desplaçaments internacionals en el mercat nacional de carboni, tal com es va fer l’any 2022, un cop el Govern va crear aquest mecanisme de compensació d’emissions. Anteriorment, aquesta compensació s’havia fet en el mercat de carboni de les Nacions Unides.

Fins a la data, l’evolució dels costos econòmics de la compensació ha estat la següent: 21,30 euros l’any 2018; 38,65 euros l’any 2019; 14,02 euros l’any 2020; 38,71 euros l’any 2021 i 2.000 euros l’any 2022. Cal remarcar que el preu per a la compensació de cada tona de CO2 s’ha incrementat any rere any, passant de menys de 5 euros/tona l’any 2018 a 40 euros/tona l’any 2022.





Històric de compensacions

Any 2018 – Es compensen 4 tones de CO2 a través de la participació al programa Gold Standard per a la instal·lació d’escalfadors solars d’aigua a l’Índia.

Any 2019 – Es compensen 5 tones de CO2 a través de la participació al programa Gold Standard per a la instal·lació d’escalfadors solars d’aigua a l’Índia.

Any 2020 – Es compensa 1 tona de CO2 a través de la participació al programa Gold Standard per a la instal·lació d’escalfadors solars d’aigua a l’Índia.

Any 2021 – Es compensen 2 tones de CO2 a través de la participació en un projecte de forns ecològics de cocció a Malawi.

Any 2022 – Es compensen 50 tones de CO2 al mercat nacional de carboni. Es destinen a l’únic projecte disponible, relatiu a la reducció d’emissions de la flota de vehicles d’Andbus.