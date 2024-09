El Consell d’Europa insta a millorar la situació del català a la Salut, la Justícia i l’Administració Pública catalanes

La seu del Consell d’Europa (The Council of Europe)

El Comitè d’Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d’Europa ha publicat un informe que commina les administracions de l’Estat espanyol a satisfer diverses llacunes en el sistema de protecció i foment de les llengües regionals i minoritàries i que, en el cas del català, afecten sobretot els àmbits de la Salut, la Justícia i l’Administració Pública. L’informe també mostra preocupació per la incidència que puguin tenir les sentències que imposen el 25 % de castellà a les escoles en l’acompliment dels compromisos de l’Estat espanyol en relació amb el català.

L’informe, si bé reconeix valor al sistema de protecció de les llengües regionals i minoritàries vigent a l’Estat, és taxatiu en àmbits com la Salut, en què demana posar mesures per a garantir-hi l’ús del català. En aquesta línia, el Govern de Catalunya ha portat a terme diverses iniciatives els darrers anys com el Pla per a garantir el coneixement i l’ús del català en el sistema públic de salut de Catalunya 2024-2026, l’organització de cursos per a més de 4.000 sanitaris i un pla específic per al sector sociosanitari.

Pel que fa a la Justícia, el Comitè d’Experts demana que les administracions garanteixin que els tribunals desenvolupin procediments penals, civils i administratius en català a petició d’una de les parts, i actuïn per a garantir que es compleixi a la pràctica, alhora que insta a disposar de dades desagregades sobre el nombre de procediments penals, civils i administratius realitzats en català o on s’ha utilitzat el català. En aquesta línia, el Govern de la Generalitat està impulsant accions com el Pla de foment de l’ús del català. D’altra banda, l’informe també mostra preocupació pel fet que el BOE no disposi de versió catalana, si bé aquest problema ha quedat resolt amb la signatura, el mes passat, del conveni perquè es torni a traduir.

Quant a l’ús del català davant les administracions públiques, l’informe torna a mostrar preocupació perquè els ciutadans puguin utilitzar-hi normalment el català. En aquest sentit, el Govern ja dialoga amb el conjunt d’administracions per a millorar aquests aspectes.





Aranès

Pel que fa a l’aranès, el comitè assenyala diversos àmbits on no hi ha un ple acompliment de l’establert a la Carta, que abasta aspectes com l’educació, la salut, l’administració pública i l’àmbit judicial, entre d’altres. El Govern ha iniciat una dinàmica de forta i fluida col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran i ha augmentat progressivament el pressupost destinat a polítiques per a promoure l’aranès. Hi ha previstes properes trobades entre el conseller de Política Lingüística de la Generalitat i la síndica d’Aran per a abordar aquesta qüestió.