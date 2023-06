El Consell de la Gent Gran esdevé més actiu a Andorra la Vella

Els membres del Consell de la Gent Gran d’Andorra la Vella amb el cònsol major al centre (Comú)

El Consell de la Gent gran d’Andorra la Vella ha celebrat aquest matí de dijous la primera sessió després de la seva formació el passat mes de desembre. Al llarg d’aquests mesos s’han reunit els vuit components: representants d’entitats parroquials de la gent gran, representants d’usuaris dels serveis per al col·lectiu que ofereix el Comú, representants de residències d’atenció a la gent gran i persones majors de 65 anys no vinculades al món associatiu d’Andorra la Vella i Santa Coloma.

Durant la sessió de Consell s’ha recordat el seu objectiu, que se centra en la recollida de propostes, suggeriments, iniciatives i neguits de les persones de més de 65 anys d’Andorra la Vella. Els components del Consell de la Gent gran traslladaran les demandes al Comú perquè estudiï la seva implantació. Per a fer-ho possible, a partir del mes de setembre es preveu començar amb una campanya de comunicació dirigida a totes les persones de més de 65 anys de la parròquia. S’informarà als punts neuràlgics de trobada -la Casa Pairal, l’Enclau de Santa Coloma i al Punt d’informació de la gent gran al Centre Cultural La Llacuna- perquè tothom pugui conèixer qui són i com funcionen. També es repartiran fulletons informatius a tots els residents a la parròquia majors de 65 anys.

A partir de l’octubre, doncs, es recolliran totes les propostes i suggeriments que vagin arribant mitjançant les vies que es posaran a disposició de la gent gran. S’establiran bústies als tres punts de trobada, es podran enviar al correu electrònic consellgentgran@comuandorra.ad i al telèfon 730 027. Les reunions del Consell de la Gent gran es faran de manera mensual i els integrants s’encarregaran de treballar totes les propostes que rebin i, sobretot, d’informar a les persones de quines són de competència comunal i, en cas que no ho siguin, dirigir-los a l’òrgan competent.

El Consell de la Gent gran d’Andorra la Vella, a més de servir com a interlocutor entre la ciutadania i el Comú té un objectiu secundari, però molt important. Mitjançant aquest contacte amb el col·lectiu es busca promoure una imatge realista del col·lectiu, que és activa i que es preocupa pel que ocorre a la parròquia i, sobretot, per desmuntar mites i estereotips vigents a la societat.

El cònsol major, David Astrié, que ha presidit la sessió, ha felicitat els participants per la feina i per la tasca que desenvoluparan per a conèixer els neguits dels ciutadans. Astrié s’ha compromès amb els integrants a fer-los partícips a partir d’ara dels projectes urbanístics que es fan a la parròquia per a recollir l’opinió i que puguin estar adaptats a les seves necessitats.

A més, ha aprofitat per a anunciar que s’està treballant per a poder conformar el Consell dels Joves, que estarà integrat per nois i noies d’entre 12 i 17 anys, a partir de la pròxima tardor.