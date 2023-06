FEDA Cultura s’apunta, de nou, a les Nits d’estiu

El llac d’Engolasters. Foto: FEDA Cultura

FEDA Cultura reprèn les Nits d’estiu a partir del 7 de juliol oferint una àmplia varietat de propostes. Les activitats al voltant del Camí hidroelèctric d’Engolasters inclouen observacions astronòmiques, jocs de pistes, projecció de curtmetratges familiars a la vora del llac i visites guiades. Com a novetat d’aquest any, l’astrònom Joan Pujol oferirà una experiència única en la qual els participants tindran l’oportunitat d’escoltar els sons de l’Univers. A més, hi haurà també una activitat nocturna al MW Museu de l’Electricitat, la visita teatralitzada “FHASA, la llum de la seva llar”.

Mitjançant aquest conjunt de vuit activitats, el públic visitant tindrà l’oportunitat d’aprofundir en la història i el funcionament de la principal infraestructura hidràulica del país, alhora que gaudeix de propostes diferents que combinen ciència i cultura, amb una clara aposta pels valors de la sostenibilitat, que són un pilar estratègic per a FEDA.

Aquestes accions s’emmarquen dins del programa Nits d’estiu als museus, que cada any ofereix propostes lúdiques i culturals diverses per a tots els públics.

La reserva és obligatòria i es pot fer a través del correu electrònic fedacultura@feda.ad o bé trucant al MW Museu de l’Electricitat al 739 111 (de dimarts a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h; i diumenge de 10 h a 14 h).





Calendari d’activitats:

Sons de l’Univers

07/07/2023 al Camí hidroelèctric d’Engolasters a les 22.30 hores.

Quin soroll fan els anells de Saturn? Què sentiries estant vora del Sol? Recordes el que va dir Armstrong en trepitjar la Lluna per primer cop? Endinsa’t amb nosaltres en els sons de l’Univers de la mà de l’astrònom Joan Pujol en un entorn únic.

S’aconsella portar una llanterna i una manta o estoreta per poder seure a terra.

Visita nocturna del Camí hidroelèctric d’Engolasters

14/07/2023 al Camí hidroelèctric d’Engolasters a les 20 hores.

La casa dels guardes, l’antic i emblemàtic funicular, la galeria interior de la presa del llac… el camí hidroelèctric d’Engolasters ens endinsa en les instal·lacions hidroelèctriques que envolten l’estany així com en l’estreta relació entre aquestes infraestructures i la història d’Andorra. Vine a descobrir-lo i endú-te un munt d’anècdotes!

Observant el cel d’Engolasters

28/07/2023 al Camí hidroelèctric d’Engolasters a les 22.30 hores.

Estrelles, planetes, galàxies, llunes… El cel d’Engolasters es convertirà en un escenari astronòmic d’excepció aquesta nit. Viatjarem amb l’astrònom Joan Pujol per la petita gran part de l’Univers que s’oferirà a nosaltres. T’hi apuntes?

S’aconsella portar una llanterna i una manta o estoreta per poder seure a terra.

Joc de pistes “Acuita la dinamita!”

04/08/2023 al Camí hidroelèctric d’Engolasters a les 19.30 hores.

Anys 40, el “Gallego” és l’encarregat de vigilar la dinamita que servirà per a la construcció del Canal Madriu. Però és molt despistat i n’ha perdut una part… Ajuda’l a trobar la dinamita i a dur a terme altres tasques primordials per la producció elèctrica. Si no ho fas, Andorra no tindrà prou electricitat!

Sortides esglaonades de les 19.30 h a les 21 h. S’aconsella portar un llapis o bolígraf i una llanterna.

Pluja d’estels

11/08/2023 al Camí hidroelèctric d’Engolasters a les 22.30 hores.

Vols viure una nit especial? Vine a observar amb nosaltres les llàgrimes de Sant Llorenç en un entorn màgic. Tripularà la nau l’astrònom Joan Pujol que ens guiarà entre els meteors i altres cossos celestes.

S’aconsella portar una llanterna i una manta o estoreta per poder seure a terra.

Cinema familiar i compromès a la vora del llac

19/08/2023 al llac d’Engolasters a les 20 hores.

Junt amb el Festival Audiovisual d’Andorra Ull Nu, us proposem una sessió de cinema per a tota la família i compromès amb el medi ambient en un lloc somiat, la vora del llac d’Engolasters. Poseu-vos còmodes i apagueu els dispositius mòbils que comença la sessió!

S’aconsella portar i una manta o estoreta i roba d’abrigar.

Visita teatralitzada “FHASA, la llum de la seva llar”

26/08/2023 al MW Museu de l’Electricitat a les 21 hores.

Anys trenta, la Sra. Rosa busca inversors per construir salts d’aigua que generin electricitat suficient per a vendre-la i aconseguir diners per modernitzar el país. La Lluïsa i la Carmeta són les dones de dos treballadors de FHASA que clamen les seves inquietuds i queixes. Mentrestant, la Sra. Rosa intenta que no trunquin els seus plans per obtenir la inversió que necessita. No et perdis el desenllaç!