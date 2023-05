El Consell Comarcal de l’Alt Urgell crea un mapa interactiu de festes majors

Ball Cerdà, a la Festa Major de la Seu d’Urgell (CCAU)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha creat un mapa interactiu de festes majors, el qual està allotjat a la seva pàgina web. Aquesta iniciativa coincideix amb l’inici, el pròxim cap de setmana a Aravell, de la temporada de festes majors a la comarca. Actualment, 85 pobles de l’Alt Urgell mantenen viva la celebració de la seva festa major.

L’usuari que accedeixi al mapa interactiu pot anar descobrint les dates de les festes majors mentre passa el cursor per damunt dels topònims. Aleshores s’obre una finestreta amb la indicació corresponent. Aquest és el primer d’un conjunt de mapes interactius de l’Alt Urgell que s’aniran publicant les pròximes setmanes a la web del Consell Comarcal.

Les festes majors formen part del patrimoni immaterial com a element de cohesió social i d’expressió d’identitat col·lectiva. Per aquest motiu, els pobles s’impliquen per a celebrar-les cada any. En el cas de l’Alt Urgell, les festes majors abracen el període comprès entre el primer cap de setmana de maig, amb la festa d’Aravell, i el tercer cap de setmana de novembre, amb la de Fórnols. Els mesos que n’hi ha més són agost, amb 24, i setembre, amb 22. El cap de setmana amb més concentració de festes majors és el primer de setembre, amb un total de 9.

Des d’aquest enllaç es pot accedir directament al mapa interactiu de festes majors.