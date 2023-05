Calvó destaca el suport del Govern al sector ramader durant la Fira del bestiar d’Ordino

Les autoritats inaugurant la Fira del bestiar d’Ordino (SFGA)

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Silvia Calvó, juntament amb el secretari d’estat d’Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Marc Rossell, i el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, han assistit aquest dissabte al matí a la Fira del bestiar d’Ordino. A més, i com ja és habitual els últims anys, de forma paral·lela també s’ha celebrat l’11a edició de la Fira Concurs de mascles de raça bruna d’Andorra i la subhasta de vedells.

Calvó ha posat de relleu, novament, la importància del sector primari per a Andorra i per a l’entorn natural del país, així com el manteniment del mateix. El sector impulsa pràctiques agràries i ramaderes que són respectuoses amb el medi ambient i la salut i afavoreix la producció de productes càrnics de qualitat i de proximitat. A més, i també fruit del suport i compromís del Govern amb el sector, en els darrers anys es manté estable el nombre d’explotacions amb activitat ramadera i també el nombre de caps de bestiar.

En aquest sentit, la ministra en funcions ha recordat que l’Executiu ja va aprovar, de forma preventiva, diverses mesures i mecanismes de suport econòmic al sector ramader, com ara l’eliminació de les deduccions o penalitzacions als ajuts per a les importacions de farratge fins a final d’any. A més, i fruit del creixement sostingut i cada vegada més professionalitzat de Ramaders d’Andorra SA, s’ha validat una nova revisió tarifaria a l’alça del preu de compra de la carn als ramaders del país per a compensar part de l’increment del pinso. Cal recordar que actualment la carn del país se subministra a més de 60 punts de venda comptant, carnisseries, centres de lliure servei i restauració.

En la línia del suport al sector, Calvó també ha recordat que tal com marca la nova llei, s’ha actualitzat de forma automàtica l’increment de l’IPC a les ajudes al sector per a compensar la inflació.





Fira Concurs de mascles de raça bruna d’Andorra i la subhasta de vedells

Pel que fa a la celebració de l’11a edició de la fira Concurs de mascles de raça bruna d’Andorra i la subhasta de vedells hi han pres part 11 caps de bestiar i s’han subhastat 5 vedells com a futurs reproductors de la raça que han superat el procés de selecció al centre de selecció del Groupe Gascon. De fet, el grup expert que s’ha desplaçat fins a Ordino ha destacat que els vedells de subhasta eren els de major qualitat dels últims anys.

Per tal d’impulsar el programa de selecció genètica de la raça Bruna d’Andorra, la selecció dels mascles és un dels punts més importants a tenir en compte. El fet de realitzar una fira només de mascles ofereix als ramaders la possibilitat de competir entre ells per a trobar els millors mascles de cada categoria i, així, veure els progressos de la selecció realitzada durant els últims anys. En aquesta època de l’any aquests animals es troben en les millors condicions i són més visibles les seves característiques morfològiques.