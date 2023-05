L’FC Andorra no pot fallar al camp del cuer

Imatge d’arxiu del partit Ponferradina-FC Andorra (FC Andorra)

L’FC Andorra jugarà aquest diumenge (18:30 hores) al terreny del Lugo, el cuer de la lliga SmartBank. Després de veure com en el darrer partit, a casa, el Mirandès el sotmetia a una dolorosa derrota a manca de 4 minuts per a la seva conclusió, demà, no pot fallar contra l’últim classificat.

Durant el campionat els tricolors han estat capaços de jugar de tu a tu contra els conjunts capdavanters, aspirants al títol i a l’ascens. Per contra, hi ha hagut alguns partits davant de formacions -sobre el paper- inferiors i que han acabat en derrota o empat. Aquest diumenge, els d’Eder Sarabia (que ha donat un toc d’atenció als seus deixebles) tenen l’oportunitat de rubricar la permanència en la seva primera temporada a la segona categoria en importància del futbol espanyol.

El rival tanca la taula amb 27 punts en tenir un balanç de 5 partits guanyats, 12 d’empatats i 21 de perduts. De la seva banda, l’FC Andorra és l’11è amb 51 punts en comptabilitzar 14 victòries, 9 empats i 15 derrotes. Diumenge, no s’hauria de fallar.