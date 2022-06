El Consell Andorrà d’Estadística es reuneix per a analitzar el programa del 2022

Aquest dimarts ha tingut lloc la reunió anual del Consell Andorrà d’Estadística. Es tracta d’un òrgan consultiu que incorpora representants dels organismes del sistema estadístic del país –com ara el Consell General, la CASS, l’Agència de Protecció de Dades, l’Autoritat Financera Andorrana, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, l’UdA i representants científics–, i que té com a missió analitzar els programes i plans d’estadística oficials.

Cal recordar que la informació estadística del país s’estructura en plans de quatre anys (actualment hi ha en vigor el Pla d’Estadística 2022-2025) i se subdivideix en programes anuals. Així doncs, la trobada d’enguany ha servit per a presentar els informes tant del programa 2021, com del Pla anterior (2018-2021) i analitzar-ne el seu grau d’acompliment.

En aquest sentit, cal destacar que el Pla anterior era el primer de la història, i que tot i així s’han pogut complir i dur a terme el 91% de les més de 200 estadístiques previstes.

El Consell Andorrà d’Estadística també ha emès un dictamen favorable pel que fa al programa per a enguany, que augmenta el nombre d’estadístiques a publicar fins a les 228, i inclou també una reducció de la despesa per a la seva implementació.

A banda i per tal de promoure l’accés a les dades a tota la població, el departament va estrenar ara fa uns mesos una renovació del web www.estadistica.ad, més clar i intuïtiu per a facilitar la interacció amb l’usuari i s’adapta als estàndards internacionals, amb un accés directe a les dades recopilades per l’FMI, per exemple.

El Consell Andorrà d’Estadística està presidit pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i també ha comptat amb la presència del secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, que assumeix les tasques de director del departament d’Estadística.