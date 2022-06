La Generalitat tindrà en breu un projecte en solitari per a presentar candidatura als Jocs d’hivern

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha avançat aquest dilluns que el govern català tancarà “en les properes setmanes” una proposta tècnica per a una candidatura en solitari als Jocs d’hivern, que es presentarà “de forma immediata”.

Vilagrà ha assegurat després de reunir-se amb les alcaldies i consells comarcals del Pirineu que “es constata que el territori opina de forma unànime que els Jocs són una oportunitat”.

La consellera ha lamentat que no s’hagi formalitzat la proposta per al 2030, però ha manifestat que se segueix treballant “per a quan sigui possible”. En aquest sentit, Vilagrà ha puntualitzat: “Estem preparats i la presentarem al COE”. Així mateix, ha afirmat que ara “s’obre una altra etapa que té uns temps més llargs per a la elaboració de la candidatura”, i ha afegit que els tempos els marcaran “el COE i el COI”.

L’executiu català manté que “l’únic que té sentit és la candidatura catalana” i recorda que ja han estat “flexibles”. Les proves externes tindrien la col·laboració d’un altre país. Pel que fa al procés participatiu al Pirineu, el govern manté el seu compromís “ferm” per a establir “quines són les prioritats del territori”.

Així, Vilagrà ha expressat el convenciment que “els Jocs d’hivern seran un accelerador per a les inversions” i ha remarcat la importància de millorar el transport públic.

En aquest sentit, ha incidit en el fet que “no hi ha dubte d’on està el problema” i ha deixat clar que el Govern ha mantingut “una posició lògica des del punt de vista territorial i per a posar el Pirineu al centre”. La consellera també ha dit que els alcaldes i els consells comarcals del Pirineu li han demanat que el govern “perseveri” en l’estratègia de les infraestructures i ha expressat que el Govern les té presents “més enllà de la candidatura”.