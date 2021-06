El Concurs Internacional Cambra Romànica arriba a la seva tercera edició

Els propers 5 i 6 de juny l’Associació Amics del Cambra Romànica organitza per tercer any consecutiu el Concurs Internacional Cambra Romànica, que aplegarà a Canillo músics de 14 grups de cambra d’Andorra i països veïns.

El dissabte 5 tindrà lloc la fase eliminatòria a l’auditori del Palau de Gel d’Andorra, que podrà tornar a acollir un públic reduït; tot i així, les audicions seran emeses en streaming en directe pel canal de Youtube de l’associació (@AmicsCambraRomanica). Diumenge 6 tindrà lloc la fase final amb les mateixes condicions.

Un total de 42 persones formaran els 14 grups participants del concurs, repartits en dues categories per edat (majors i menors de 18 anys). La majoria dels participants es troben a la categoria avançada i són de procedència catalana, tot i que també s’esperen grups de València, Suïssa i Andorra.

L’associació vol destacar la varietat i l’atractiu dels grups participants, i anima a tots els andorrans i andorranes a assistir al Palau per gaudir d’un cap de setmana amb molta música. L’entrada és gratuïta. Les condicions sanitàries vigents fan que l’aforament sigui limitat però no es farà reserva prèvia.

El públic virtual o presencial, podrà participar en la votació de l’anomenat “premi del públic”, entre els 5 grups finalistes de cada categoria.

En aquesta tercera edició el jurat està format per Efrem Roca, saxofonista, professor de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella i alma matter del Sax Fest, per Helena Satué, violinista integrant del reputat Quartet Cosmos i Jordi Humet, pianista, professor i membre fundador del Trio Pedrell.

L’Associació Amics del Cambra Romànica va constituir-se l’any 2018 amb els objectius de promoció, difusió, interpretació i estima de la música clàssica.

L’associació va agafar el relleu de l’organització del cicle Cambra Romànica al Comú de Canillo, i va assolir la consolidació d’un cicle del qual el públic sempre ha estat molt fidel i agraït. Aquest any les dificultats imposades per la pandèmia no han pogut aturar el que ja és un esdeveniment esperat de la tardor canillenca i que tindrà lloc els 6 dissabtes consecutius entre el 24 d’octubre i el 28 de novembre.