El Govern elabora una enquesta oberta per conèixer els hàbits de malbaratament alimentari domèstic

El Govern ha iniciat, a través del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat i la plataforma de participació ciutadana visc.ad, una enquesta oberta a la ciutadania per conèixer els hàbits relacionats amb el malbaratament alimentari domèstic. L’objectiu és poder determinar la situació actual en aquest aspecte per poder tenir elements objectius en l’elaboració i redacció de l’avantprojecte de la llei d’economia circular i també en l’elaboració del futur pla nacional de residus.

La reducció del malbaratament alimentari és una de les fites dels Objectius de desenvolupament sostenible per erradicar la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. Segons la FAO, al món es perden 1.300 milions de tones d’aliments a l’any, xifra que equivaldria a un terç dels aliments produïts, que es perden entre el camp i el consum final. D’altra banda, el malbaratament dels aliments implica que el conjunt de recursos necessaris per produir-los, com són l’aigua, el sòl i la biodiversitat, així com els productes químics i els combustibles necessaris per al cultiu i el transport, també es malbaratin, amb un gran impacte sobre la biodiversitat, la qualitat de l’aire i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Per aquests motius, l’objectiu de prevenir aquest malbaratament és reduir les pèrdues en totes les etapes de la cadena, des de la producció i l’elaboració fins a la distribució i el consum. El futur text legal que està elaborant el Govern preveu un canvi en el model actual lineal a un model de consum d’economia circular, on el malbaratament alimentari representa un aspecte més a tenir en compte per arribar a assolir aquest nou model.

Així, l’enquesta iniciada per l’Executiu, a través de la plataforma visc.ad, es convida a tothom a fer la pesada del seu malbaratament alimentari durant cinc dies. Trobareu tota la informació per a poder realitzar correctament l’enquesta a l’enllaç següent: https://www.visc.ad/processes/MALBARATAMENTALIMENTARI.