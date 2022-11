El Concurs d’iniciatives ambientals ja té guanyadors

La setzena edició del Concurs d’iniciatives ambientals ha premiat els projectes guanyadors de les tres categories en un acte que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany.

La consellera de Medi ambient i Mobilitat del comú escaldenc, Cèlia Vendrell, i el secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, han presidit l’acte coordinat per Andorra Sostenible.

En aquesta 16a edició s’han presentat un total de 9 propostes, 5 projectes de ciutadania i empresa i 4 d’escoles. A més, un any més, s’ha realitzat un premi especial que en aquesta ocasió ha girat a l’entorn de la temàtica del consum sostenible. Així, el guanyador d’aquesta categoria de consum sostenible ha estat el projecte “Kit Biomaterials Agro” presentat per Berta Daina.

Es tracta d’una iniciativa dedicada a la creació d’un kit de biomaterials que permet que a partir de residu orgànic l’usuari pugui realitzar els seus propis bioplàstics a casa, donant una segona vida als residus, contribuint a la transició cap a l’economia circular, i fomentant especialment un consum sostenible dels materials.

En la categoria ciutadania – empreses, el primer premi ha estat per al projecte “Segona, tercera i quarta vida als mitjans d’extinció d’incendi” presentat per Mensan Consulting, un projecte d’aprofitament de la vida útil dels extintors per a minimitzar els residus. El segon premi ha estat per a la iniciativa “Vr Showrrom” de Numbe Group dedicada a la implementació de la realitat virtual per a reduir les emissions atmosfèriques produïdes pels desplaçaments del sector immobiliari.

Finalment, en la categoria escoles, el primer premi ha estat per a la iniciativa “Sistema d’emmagatzematge d’aigua per a regar l’hort escolar” de l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp, que s’ha valorat molt positivament per l’aprofitament del recurs de l’aigua, emmagatzemant l’aigua pluvial per a poder aprofitar-la per a regar l’hort escolar.

El segon premi d’aquesta categoria ha estat per a l’Escola Andorrana de Maternal i Primera Ensenyança d’Andorra la Vella i el seu projecte “Mercat sostenible”.

S’ha implicat tota la comunitat educativa en un mercat de segona mà on les famílies i professors venien els objectes en bon estat que ja no feien servir per a donar-los una segona vida, contribuint així al consum sostenible i minimitzant la generació de residus.