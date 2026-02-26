El Concurs d’escultures de neu del Pas celebra 20 edicions amb 24 artistes, aquest cap de setmana

El Pas de la Casa tornarà a convertir-se, aquest cap de setmana, en escenari de creació artística amb motiu de la vintena edició del Concurs d’Escultures de Neu. Fins a 24 participants entre artistes i estudiants participaran en el certamen els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març, en una edició especialment significativa després de dos anys sense poder-se celebrar per la manca de neu i en un context on s’anima a tothom a desplaçar-se fins al Pas de la Casa per a passejar, gaudir de l’ambient i comprar en comerços i restaurants que actualment es troben afectats pel tall de la carretera RN20.
El concurs ha rebut 50 inscripcions, de les quals el Comitè organitzador ha seleccionat sis parelles per categoria amb l’objectiu de prioritzar la qualitat de les obres envers la quantitat. Com a novetat, els participants s’allotjaran en establiments hotelers del Pas de la Casa, una iniciativa que reforça la vinculació del certamen amb la vila i contribueix a dinamitzar l’activitat econòmica de la zona.
Artistes i estudiants a l’edició de 2026
Entre els participants a la categoria professional hi haurà la parella guanyadora de l’edició de 2023, Arnau Pérez Orobitg i Mandarine Stillwagoon. Així mateix, enguany es comptarà amb la participació de Jaume Abad, cap del departament del Cicle Formatiu de Grau Superior de Modelisme i Matriceria de l’Escola d’Art Pau Gargallo, fent equip amb Zaira Valera –qui participen al concurs des de 2017 i guanyadors de la menció especial del públic en la darrera edició del certamen-; Manuel Fontiveros i Miquel Grima, catedràtics d’escultura a la Universitat de Barcelona; Mariona Sans i Susana Malagón, artistes de l’equip espanyol guanyador del World Snow Festival 26 de Grindelwald (Suïssa); i Valentina Marotta amb l’artista Joan Pradell, entre altres.
Pel que fa la categoria d’estudiants, hi haurà un equip de l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega (Judit Sanmartí amb Ariadna Verdugo i Laura Larios amb Paula Bianchini); també hi haurà dos equips del Grau en Belles Arts de la Universitat de Barcelona (Carla Puigderrajols amb Sergio Quesada i Clàudia Portolés amb David Delgado); un equip de Llotja Escola d’Art i Superior de Disseny de Barcelona (Helena Bigordà i Alba Bernad) i un equip de l’Escola Massana d’Art i Disseny de Barcelona (Anna Martí i Sergi Esteban).
Mitologia ibèrica i premis
La temàtica d’aquesta edició està inspirada en la mitologia ibèrica, la mateixa que s’havia de dur a terme l’any anterior, amb l’objectiu de posar en valor les creences, relats simbòlics i divinitats dels pobles preromans de la Península Ibèrica i exposar un mosaic escultòric amb neu de les tradicions locals connectades amb la natura i l’univers espiritual.
Les obres s’executaran dins l’horari establert i hauran d’estar finalitzades el diumenge 1 de març, a les 12 h, moment en què els artistes presentaran breument les seves creacions davant el jurat.
Pel que fa als premis, en la categoria professional s’atorgaran 1.000 euros al primer classificat, 750 euros al segon i 500 euros al tercer. En la modalitat d’estudiants, els premis seran de 300, 200 i 100 euros respectivament. També es concediran dues mencions especials: la menció d’excel·lència d’Andorra, atorgada pel Comú d’Encamp, i la menció del públic, escollida mitjançant votació popular.