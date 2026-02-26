Visita institucional dels síndics generals al Pas de la Casa

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han visitat, aquest dimecres, el Pas de la Casa acompanyats dels cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, i de gran part dels membres del Consell de Comú. La visita s’emmarca en la voluntat dels síndics generals de recórrer totes les parròquies del país, almenys una vegada a l’any. En aquesta ocasió, des del Comú d’Encamp s’ha proposat un recorregut pel poble del Pas de la Casa per a conèixer en primera persona tots els projectes i accions que s’estan duent a terme i que s’executaran pròximament per a embellir la zona comercial de la vila.
El recorregut de la comitiva ha començat a l’Oficina de Turisme al Pas de la Casa on s’ha explicat el projecte del nou espai expositiu. Després s’ha recorregut l’avinguda d’Encamp on s’estan executant obres de remodelació i embelliment i s’ha visitat el nou edifici de serveis de SAETDE situat a peu de pistes. Aquestes actuacions deriven del nou acord de concessió del domini esquiable.
La visita també ha discorregut per altres zones de la vila que es remodelaran com és el cas de la plaça de l’Església. De fet, els síndics han pogut veure imatges de com quedarà la plaça un cop remodelada.
Finalment, els síndics generals també han recorregut els equipaments que des del Comú d’Encamp s’han impulsat per a donar un millor servei als residents del poble. Aquest és el cas de l’escola Bressol Els Marrecs, el LLaç d’Animació i l’Àrea de Jovent del Pas de la Casa. A més, també s’ha detallat el projecte de remodelació del Centre Esportiu que entre altres aspectes pretén potenciar les estades d’esportistes professionals.
Prevista des de finals de l’any passat, la visita dels síndics generals també ha servit per a copsar l’ambient que es viu al poble i per a fer un punt de situació sobre les afectacions pel tancament de la carretera RN-20 per una esllavissada, al teixit econòmic del Pas de la Casa i, en especial, al sector comercial que depèn en major mesura del visitant de dia francès.
La visita institucional ha finalitzat a Grau Roig, concretament, a la nova cabana del Vaquer que s’ha construït a la pleta de la Burna. Aquesta instal·lació que actualment acull serveis de SAETDE servirà a l’estiu d’allotjament per al vaquer comunal.