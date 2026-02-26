Tret de sortida al “Connecta”, el primer Saló d’orientació d’Andorra

Acompanyar els joves en el procés de decisió del seu futur educatiu i laboral. Aquest és l’objectiu principal del primer Saló d’orientació, ‘Connecta’, que ha donat el tret de sortida aquest dijous i que està impulsat pels ministeris encarregats de la joventut i de l’educació. Entre aquest dijous 26 de febrer i el divendres 27 de febrer està previst que prop de 2.000 alumnes –de quart de segona ensenyança, batxillerat i formació professional de tots els sistemes educatius– passin per les instal·lacions del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, on s’han instal·lat 87 expositors d’entitats educatives i professionals d’Andorra, Espanya i França.
El saló –que s’ha inaugurat aquest matí de dijous– està també obert a la població general, especialment joves i famílies interessades en l’orientació educativa i professional i ofereix un programa complet de xerrades, activitats i estands informatius. “La nostra voluntat és que els joves i les seves famílies puguin conèixer totes les opcions educatives i professionals sense haver de desplaçar-se a l’estranger i donar opcions perquè siguin els mateixos joves els qui decideixin quin futur laboral volen”, ha afirmat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.
Per la seva banda, el titular de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha remarcat que ‘Connecta’ és una iniciativa que complementa les accions ja existents i que reforça l’acompanyament al llarg del recorregut formatiu dels joves, ajudant-los a tenir una visió global de les oportunitats i a construir el seu projecte de futur.
El programa inclou diverses conferències, entre les quals destaquen: ‘La situació del mercat laboral actual i les oportunitats professionals’, a càrrec del Servei d’Ocupació d’Andorra, i una xerrada motivacional del psicòleg Joan Soler Sucarrats. A més, aquest dijous, de 19 h a 20 h, l’Auditori del Centre de Congressos acollirà una ponència oberta al públic general de Jordi Segués, expert en màrqueting i comunicació, titulada ‘Les claus (que ningú t’ensenya) de l’èxit professional’.
Connecta – Saló de l’Orientació d’Andorra s’emmarca en les directrius del Pla Nacional de la Joventut, que aposta per a alinear l’oferta formativa amb les necessitats professionals del país i assegurar un acompanyament efectiu als joves en moments clau de decisió. Igualment, recull l’acció del Pla Nacional de la Infància i l’Adolescència orientada a millorar els mecanismes d’orientació educativa i laboral.