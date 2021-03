El Concurs de contes de Nadal constata que “la pandèmia no ha afectat l’esperit creatiu”

La ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, ha entregat aquest dimecres a la tarda dels guardons de la 33a edició del Concurs de contes de Nadal. Pallarés, que ha participat a l’acte en substitució de la ministra de Cultura i Esports, ha celebrat que “la pandèmia no ha afectat l’esperit creatiu dels nostres escriptors”. De fet, en l’edició d’enguany s’han presentat un total de 201 treballs, el que suposa un increment de gairebé de 10 exemplars més respecte dels que es van presentar l’any passat.

La globalitat dels contes presentats enguany es divideixen de la manera següent: 92 en la categoria alevins, 63 en la categoria infantil, 12 en la categoria juvenil i 34 en la categoria adults. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Beth Gil, Marta Avilés, Teresa Blanco i Tomàs Gonzalez.

En la categoria d’adults el jurat ha decidit atorgar el primer premi a Núria Gras per l’obra ‘Sense tu’ i ha quedat com a finalista ‘El remor d’uns temps passats’ de Maria Cucurull. En la categoria juvenil el primer premi ha estat atorgat a Marc Salinas per ‘Un Nadal inoblidable’ i ha quedat finalista de la categoria Dani Barbado per ‘Nadales a Tristaina’. Pel que fa a la categoria infantil el primer premi ha estat per l’obra ‘Un viatge per la realitat’ de Maria Lluïsa Berrio i ha quedat com a finalista Xavier Avellanet per l’obra ‘El gran problema nadalenc’. Finalment, en la categoria d’alevins ha quedat guanyador Dídac Cornejo per l’obra ‘Un Nadal estressant’ i com a finalista, Pol Bescós per ‘Cadires plenes de gent que ens estima’.

Tots els finalistes s’enduen un val de compra de llibres per valor de 250 euros. En el cas dels guanyadors s’enduen un lot d’activitats culturals i d’oci per valor de 250 euros per a les categories aleví i infantil; valorat en 500 euros per a la categoria juvenil, i de 1.000 euros per a la categoria d’adults.