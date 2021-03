Els corredors de Suïssa i Itàlia, protagonistes a Arinsal a la prova Relay Race

La segona jornada dels Campionats del Món d’Esquí de Muntanya s’ha desenvolupat amb un recorregut molt tècnic i sense cap incidència. La prova Relay Race s’ha realitzat amb tres categories de les quals en la categoria Youth, Suïssa ha estat la vencedora, seguida d’Itàlia i Espanya. La categoria sènior femení, ha estat molt renyida on finalment l’equip guanyador ha estat ha estat Itàlia. Finalment, la cursa s’ha finalitzat amb la victòria d’Itàlia en la categoria sènior masculina.

La prova de la Relay Race ha estat basada en dues ascensions i baixades així com un tram a peu durant la segona ascensió. Una prova que demana molt esforç i treball en equip. La competició s’ha iniciat a les 09:40 h amb la categoria júnior mixta, on des de l’inici Suïssa, amb un equip format per Carolina Ulrich, Tobias Donnet i Jon Kistler, s’ha desmarcat dels altres corredors. En segona posició s’ha col·locat Itàlia amb Samantha Bertolina, Tommaso Colombini i Luca Tomasoni, i finalment Espanya ha estat el tercer classificat amb un equip format per Maria Ordoñez, Hugo Fenoll i Albert Pérez.

L’equip nacional d’Andorra també ha tingut presència en la categoria Youth amb l’equip format per Andrea Sinfreu, Max Palmitjavila i Oriol Olm. Els corredors junior han obtingut la sisena posició fent un total de 40:04.51, una diferència de 4 minuts dels primers classificats.

Pel que fa a la categoria sènior femení, aquesta ha estat molt lluitada. La cursa ha començat amb el lideratge de Suïssa fins al tercer relleu on s’han acabat classificant en tercera posició. En l’últim canvi, Itàlia s’ha avançat gràcies a la corredora Mara Martini i finalment, el podi ha finalitzat amb França en segona posició i Suïssa en tercera.

Per acabar, Itàlia s’ha endut la victòria en la prova sènior masculí amb un equip format per Ernesto Canclini, Michele Boscacci, Robert Antonioli i Nadir Maguet. Els quatre han format un gran equip aconseguint liderar en tot moment la cursa on han aconseguit un resultat de 41:55.98. Suïssa ha estat el segon país classificat amb una diferència de 17 segons. L’equip format per Iwan Arnold, Arno Lietha, Werner Marti i Martin Anthamatten, ha començat la cursa en quarta posició però gràcies a la recuperació de Marti i Anthamatten, s’ha pogut classificar en segona posició. Finalment, França ha tancat el podi i s’ha mantingut durant tota la prova en la mateixa classificació. Els francesos Xavier Gachet, Alexis Sévennec, Thibault Anselmet i William Bon Mardion, han estat els seleccionats per representar a França. Andorra també ha estat present en la categoria sènior gràcies a Sergi Casabella, David Pérez, Adrià Bartumeu i Xavi Areny, que han aconseguit la 6a posició i una gran resultat.

Dijous dia 4 de març es realitzarà la tradicional prova acollida per la Comapedrosa Andorra, la Vertical Race, una cursa realitzada íntegrament per pista on les categories més sènior comencen des de la part inicial de la pista de les marrades mentre que les més junior ho faran des de la part superior d’aquesta. Totes dues tenen com a punt d’arribada el restaurant del Xalet Igloo.