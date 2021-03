Irineu Esteve fa el seu millor resultat a uns Mundials: 15è als 15km patinadors

Els Campionats del Món d’esquí de fons d’Oberstdorf (Alemanya) han celebrat avui la cursa dels 15km patinadors, amb Irineu Esteve, que ha brillat entre els 106 participants: l’andorrà ha estat 15è, el seu millor resultat a uns Mundials.

Nova demostració del gran potencial d’Irineu Esteve, que avui als 15km patinadors dels Mundials alemanys ha estat entre els millors en tot moment. L’andorrà, amb 35.07,7, ha acabat a 1.19,0 del guanyador, que ha estat el noruec Hans Christer Holund amb 33.48,7. La cursa ha estat noruega, amb podi d’aquest país completat per Simen Hegstad Krueger i Harald Oestberg Amundsen, que han arribat dins dels 35 segons de marge.

Darrera, dos russos, el totpoderós i dominador de la Copa del Món, Alexander Bolshunov, i Artem Maltsev, i els noms habituals de l’elit mundial, amb representació sueca, noruega, russa, francesa, suïssa i andorrana, amb Irineu Esteve.

El fondista andorrà ha superat corredors amb millor rànquing mundial que ell, com el francès Maurice Manificat, els finlandesos Perttu Hyvarinen o Iivo Niskanen, que és el 8è del món en distància.

Aquesta ha estat la millor cursa d’Esteve a uns Campionats del Món. Fins avui, el seu millor resultat havia estat la 20a posició als Mundials de Seefeld del 2019 a la cursa d’skiathlon. Esteve havia estat 21è aquest 2021 a Oberstdorf, a l’skiathlon. Ara, la pròxima cursa per a l’andorrà serà el 7 de març, els 50km.

Irineu Esteve, fondista: “Crec que podem estar molt contents de la cursa. Ha sortit tot bastant bé. Els esquís eren ràpids, després les sensacions han estat força bones, i veurem les pròximes”.

Joan Erola, entrenador: “Avui crec que una molt bona cursa de l’Irineu. Ha sigut una setmana una mica complicada perquè arrossegava una mica de molèsties a l’esquena i no ha sigut fàcil per a ell poder recuperar-se psicològicamet i físicament per poder preparar aquesta cursa. Ho ha fet molt bé, s’ha sobreposat molt bé a aquest tema i ha esquiat molt bé tota la cursa. Podem estar molt contents, perquè aquest és, fins ara, el millor resultat que ha fet Irineu a uns Mundials”.