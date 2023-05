El Comú d’Escaldes tanca el 2022 amb un superàvit de més de 6 milions d’euros

Consell de Comú a Escaldes-Engordany (Arxiu/comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat, aquesta tarda de dimarts, en consell de comú, l’Estat General de Comptes corresponent a l’exercici 2022 que s’ha tancat amb un superàvit de més de 6 milions d’euros. “Xifra que demostra, un any més, el bon estat de salut de les finances comunals gràcies a la gestió acurada realitzada”, segons fonts comunals.

Respecte als ingressos liquidats, aquests han estat de 35 milions d’euros, 10 milions més del que s’havia pressupostat en un inici. Això ha suposat una variació del 40,10% que s’explica en haver ingressat, per exemple, 3,8 milions d’euros de més en la recaptació de l’impost de construcció. Un fet que també ha passat en l’equivalent econòmic de cessió urbanística (+1,4 milions d’euros dels pressupostats), de la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials (+1,10 milions d’euros) o aparcaments (+1,62 milions d’euros), entre d’altres. Amb tot, la corporació ha fet palès que no s’han incrementat impostos des del 2019 vista a la bona situació financera de les arques comunals i amb l’objectiu d’estar al costat de la ciutadania.

El programa d’inversions executat durant l’exercici 2022 ha estat de 6,25 milions d’euros. D’entre les inversions més rellevants destaquen les adquisicions de terrenys per a incrementar el patrimoni del Comú en benefici a la parròquia, les obres a l’avinguda Fiter i Rossell, les obres de l’aparcament de l’Església, de la llar de jubilats, les obres a Casa Comuna, els treballs de rehabilitació dels ponts històrics per a conservar el patrimoni de la parròquia i els multijocs del parc del Prat del Roure i del parc de Sant Jaume, entre altres.

Finalment, quant a les despeses liquidades, xifrades en 29 milions d’euros, la corporació ha volgut ressaltar els 14 milions d’euros en inversions compromeses.

En la sessió de consell també s’ha donat a conèixer que el Comú d’Escaldes-Engordany tanca l’exercici del 2022 amb un endeutament de 5,4 milions d’euros (el 2021 era de 8,3 milions d’euros). “La xifra demostra l’òptima gestió comunal que, una vegada més, eixuga deute històric contret per comuns anteriors. Amb tot, avui dia, la ràtio del límit d’endeutament se situa en el 19% del seu llindar màxim. Això converteix el Comú d’Escaldes-Engordany amb la ràtio d’endeutament més baixa d’Andorra”, indiquen les mateixes fonts comunals..

El consell de Comú d’avui també ha estat marcat per l’anunci de les novetats que es duran a terme, a partir de juny, a Ràmio. A partir d’aquest any, les instal·lacions de la borda de Ràmio podran ser utilitzades per entitats o grups organitzats perquè hi puguin fer estada. Una oportunitat perquè els que pugin fins a Ràmio s’endinsin a la Vall del Madriu-Perafita-Claror i puguin conèixer la riquesa de la zona i la seva història.

A més, tal com ha exposat la consellera de Gent Gran, Infància i RRHH, Magda Mata, durant l’estiu es realitzaran un seguit d’activitats i tallers que serviran per a donar a conèixer el potencial dels voltants de Ràmio. D’aquí que durant l’estiu es programin tallers relacionats amb la flora, fauna i la cosmètica natural, entre d’altres, amb l’objectiu final de conscienciar la ciutadania del respecte cap al medi ambient i ajudar a avançar cap a la sostenibilitat.

Durant l’estiu, els visitants i excursionistes comptaran també amb les sortides en companyia d’un ruc i amb la venda de productes refrescants per a mantenir-se hidratat durant els dies de calor. Paral·lelament, la borda de Ràmio acollirà el programa de voluntariat de la Unesco que acollirà joves d’arreu del món i andorrans.

La voluntat de tot plegat és promoure i donar vida a Ràmio després de la feina que s’ha dut a terme amb l’objectiu que la zona esdevingui un punt de trobada i perquè, tant la gent del país com turistes, no només la coneguin sinó que també la gaudeixin al màxim. El projecte, al mateix temps, respon a la demanda de la Unesco d’impulsar accions educatives sobre el lloc patrimoni mundial.