El Comú d’Escaldes-Engordany estrena canal a Telegram

El Comú d’Escaldes-Engordany continua apostant per la interacció amb els ciutadans i per la comunicació digital. Per això ha obert un canal a Telegram.

Malgrat la popularització de les XXSS, i l’accessibilitat de la web, molts dels ciutadans prefereixen rebre la informació de manera immediata, amb notificacions en el mateix instant de la seva publicació. Per aquest motiu, la corporació escaldenca comença el 2021 presentant el seu nou canal a Telegram.

Us podeu afegir mitjançant el següent enllaç: t.me/eeinforma o buscar el comú per @eeinforma.