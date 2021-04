El comú d’Escaldes compra els terrenys on hi havia l’hotel Pla

Els consellers Demòcrates del Comú d’Escaldes-Engordany han votat favorablement la proposta de compra d’una parcel·la d’uns 140 metres quadrats a la part alta de la parròquia, per un cost de 500.000 euros. Es tracta de la parcel·la de l’antic c Hotel Pla, ubicada “en una zona emblemàtica, ha remarcat el conseller taronja Miquel Aleix, que ha celebrat que l’actual corporació doni continuïtat a l’aposta d’invertir a la part antiga, iniciada i impulsada per l’anterior Comú liderat per Trini Marín.

“És important seguir adquirint patrimoni, i més si és a un preu raonable”, ha remarcat Aleix, que ha recordat que en aquesta zona el Comú predecessor ja va adquirir la parcel·la de l’antic Hotel Casino. A més, el conseller taronja ha exposat que amb aquest espai públic es podrà “donar més visibilitat” al pont vell que va cap a Engordany. ​

També en sessió de Consell de Comú, els consellers Demòcrates han votat a favor de la modificació de tres punts de l’Ordinació de la Funció Pública. Concretament, s’han mostrat favorables a permetre la mobilitat entre departaments dels treballadors de la corporació, a flexibilitzar les vacances i a republicar les taules salarials perquè una d’elles no havia estat publicada correctament al BOPA.