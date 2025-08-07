El Comú de Sant Julià recupera la concessió de la planta fotovoltaica del Centre Cultural Lauredià

El Comú de Sant Julià de Lòria ha resolt la concessió administrativa atorgada el 2021 per a la instal·lació i explotació d’una planta de generació d’energia fotovoltaica a la coberta del Centre Cultural Lauredià, després que l’empresa adjudicatària incomplís les obligacions establertes al contracte. La corporació local recupera així la plena gestió de la instal·lació que compta amb una superfície de 800 m². Aquesta infraestructura permetrà generar energia verda, en el marc d’una aposta per a fer més sostenibles i autosuficients els edificis públics de la parròquia.
La instal·lació, prevista en el projecte de reforma del Centre Cultural Lauredià, es completarà i es posarà en funcionament durant els pròxims mesos. Aquesta acció s’inscriu dins del pla comunal per a fomentar la sostenibilitat i la transició energètica, amb la voluntat que en un futur altres espais o edificis públics també puguin acollir instal·lacions similars de producció d’energia neta.