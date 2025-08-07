La Seu d’Urgell encarrega la redacció d’un nou Pla de Mobilitat

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha encarregat la redacció d’un nou Pla de Mobilitat per al municipi. L’objectiu del consistori és adaptar la ciutat a les necessitats actuals i a les noves tendències pel que fa al trànsit rodat. L’estudi s’ha encarregat a l’empresa especialitzada Desarrollo Organización y Movilidad (DOYMO).
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha recordat que “ara fa més de deu anys ja es va encarregar un pla de mobilitat, però per diferents circumstàncies, finalment no s’ha aplicat”. Barrera hi afegeix que en aquests anys “l’urbanisme s’ha modernitzat, amb noves idees” i, per això, l’equip de govern veu necessari fer un nou redactat “d’acord amb els nous temps”, tot fent a efectes pràctics una actualització de l’anterior document. L’encàrrec del pla, d’altra banda, forma part del compliment dels acords per a l’aprovació del pressupost municipal d’enguany.
Des de l’Ajuntament consideren que el nou pla ha de complir amb l’objectiu principal de “dotar la ciutat d’un projecte que ens defineixi cap a on va l’urbanisme de la Seu”. Entre d’altres mesures, Joan Barrera ha avançat que s’analitzarà si cal eliminar carrils de circulació en alguns carrers o bé convertir en carrers de sentit únic alguns vials que ara tenen doble sentit de circulació.
La redacció del pla tindrà una durada d’entre sis i set mesos i servirà de base per a fer noves actuacions concretes, com per exemple la remodelació del carrer de Sant Ot i l’avinguda de Pau Claris. Sobre aquest eix central de la ciutat, l’alcalde recorda que, fins ara, no s’hi han impulsat canvis precisament perquè depenien de la concreció d’aquest Pla de Mobilitat. El batlle considera positiu de poder tirar endavant aquest document i espera “que serveixi per a tenir una Seu amb una major pacificació urbanística, on els vianants hi tinguin prioritat sobre els vehicles i que serveixi per a seguir avançant cap a un urbanisme del segle XXI”.
Encàrrec del Pla d’Accessibilitat
Paral·lelament, l’Ajuntament de la Seu també ha aprovat l’encàrrec del Pla d’Accessibilitat, que també s’ha adjudicat a DOYMO, per un import global de 52.073 euros. Amb un mateix estudi de camp, en aquest cas, “es vol definir les actuacions perquè la Seu sigui una ciutat accessible i en la qual tothom hi tingui els mateixos drets” a l’hora de desplaçar-s’hi, segons ha detallat Joan Barrera. La redacció d’aquest pla específic, que s’ha acordat amb el Consell Municipal d’Accessibilitat, tindrà una durada d’uns quatre mesos.