Taller de pintura sobre pots d’argila per a les plantes, a l’MCTA

Cartell anunciant el taller de dissabte (MCTA)
El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) proposa per al pròxim dissabte, dia 9 d’agost, participar en el taller de pintura que organitza sobre pots d’argila per a les plantes inspirat en l’obra Cistella de flors, de Jean Baptiste Monnoyer. Els participants tindran l’oportunitat de deixar volar la imaginació decorant recipients amb flors i elements naturals. És una activitat ideal per a connectar amb la bellesa de la natura tot divertint-se a la vegada.

Dades d’interès

  • Sessions: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h
  • Preu per participant: 2 euros
  • Inscripcions: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800
  • Tots els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult.

L’activitat tindrà lloc a la plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany.

