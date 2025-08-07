Taller de pintura sobre pots d’argila per a les plantes, a l’MCTA

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) proposa per al pròxim dissabte, dia 9 d’agost, participar en el taller de pintura que organitza sobre pots d’argila per a les plantes inspirat en l’obra Cistella de flors, de Jean Baptiste Monnoyer. Els participants tindran l’oportunitat de deixar volar la imaginació decorant recipients amb flors i elements naturals. És una activitat ideal per a connectar amb la bellesa de la natura tot divertint-se a la vegada.
Dades d’interès
- Sessions: 11 h, 12 h, 13 h, 16 h i 17 h
- Preu per participant: 2 euros
- Inscripcions: reserves@mcta.ad / telèfon 800 800
- Tots els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult.
L’activitat tindrà lloc a la plaça de l’Església d’Escaldes-Engordany.