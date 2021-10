El Complex Esportiu d’Encamp s’ampliarà amb un nou gimnàs i dues sales polivalents

El Comú d’Encamp ha presentat aquest dimecres la següent fase de millora del Complex Esportiu i Sociocultural: l’ampliació de la instal·lació amb la construcció d’un nou gimnàs, dues sales polivalents, dos vestidors, un vestíbul i una terrassa exterior preparada per a la pràctica esportiva i amb vistes al riu i al passeig de l’Alguer. Un total de 1.300 metres quadrats dedicats a la pràctica esportiva i a les activitats dirigides al centre de la vila.

A l’espera de les propostes de les empreses que es presentin fins al dia 25 de novembre a les 10 h, i d’acord amb el plec publicat al BOPA, per a l’execució de l’obra es preveu un termini de 14 mesos i un cost estimat de 1.865.000€.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha remarcat que els usuaris del complex havien expressat en moltes ocasions la necessitat de millora de tota la zona del gimnàs i “estem impulsant un conjunt de millores de les instal·lacions perquè els ciutadans d’Encamp tinguin un bon servei, i per tant, donar resposta a una petició generalitzada dels usuaris” i al mateix temps ha incidit en el fet que aquestes instal·lacions “segueixin sent un reclam com a destinació de turisme esportiu”.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez ha explicat “a partir d’aquesta ampliació els abonats podran gaudir de tots els serveis en una sola planta” i sobretot fer ús d’una “instal·lació espaiosa, amb molta llum natural i construïda amb criteris de sostenibilitat econòmica i mediambiental” referint-se al fet que per exemple tota la climatització serà aerotèrmica, entre altres aspectes, seguint les indicacions de la LITEC.

Durant la presentació, que també ha comptat amb els directors d’Esports, Infància i Joventut, Maribela Moreno, i de Manteniment i Infraestructures, Cerni Areny, s’ha explicat el detall del projecte i els usos futurs de l’ampliació.

El nou espai serà completament diàfan i lluminós i es delimitarà per zones (musculació, TRX, bicicletes, maquinària per a exercicis cardiovasculars,…) a través de senyalització només al terra per tal de mantenir aquesta proposta d’espai ampli i obert. La terrassa exterior també estarà preparada per a la pràctica d’activitats dirigides i tota la façana sud tindrà grans finestrals amb vistes al riu i al passeig de l’Alguer.

La nova construcció es suportarà a través d’una estructura metàl·lica perimetral prefabricada que permetrà, a banda de guanyar espai, millorar els terminis d’execució i la qualitat. El projecte té una clara voluntat d’executar-se amb criteris de sostenibilitat per assegurar que el manteniment posterior sigui el més eficient possible.

El projecte inclou els treballs de millora de les sortides d’emergència i l’aïllament tèrmic de la Sala de Festes, que és l’equipament sobre el qual es construirà aquesta ampliació, fet pel qual aquesta sala quedarà inoperativa durant uns quatre mesos, quan comencin les obres.

Següent fase: Remodelació del vestíbul principal i l’accés al Complex Esportiu

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, s’ha referit a que s’emprèn una nova fase de les obres de millora i manteniment de la instal·lació( les dues anteriors en aquest mandat han estat la ventilació i la zona aquàtica) i paral·lelament amb la que s’ha presentat avui d’ampliació i construcció del nou gimnàs “continuarem amb la reforma del vestíbul i l’accés principal per modernitzar la recepció i la zona d’espera per a les famílies” en la següent fase que es preveu per finals del 2022.