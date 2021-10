La Seu d’Urgell organitza el primer concert per ballar amb el grup de versions Wasa Corporation

Aquest dissabte 30 d’octubre, a les deu de la nit, tindrà lloc a la Seu d’Urgell el concert del grup de versions Wasa Corporation, el primer esdeveniment musical on el públic podrà estar dempeus i ballar, després de 19 mesos sense poder-ho fer a causa de la pandèmia.

Per a poder accedir al concert, que se celebrarà a la pista polivalent de la zona esportiva, caldrà complir amb una de les tres opcions següents:

Certificat de vacunació (pauta completa).

Prova PCR de les últimes 72 hores o bé tests d’antígens les últimes 48 hores.

Certificat de recuperació de la COVID-19 en els darrers 6 mesos.

Les entrades, a un preu de 2 euros, ja es poden comprar des de l’enllaç: https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online

El concert

Wasa Corporation porta un espectacle de més de dues hores amb una fórmula non-stop de remixos impossibles, curosament enllaçats i amb combinacions sorprenents i divertides. Des de les cançons més emblemàtiques de la Movida Madrileña, passant per Los Secretos, M-Clan o Duncan Dhu. També recordant l’època daurada del rock català a ritme de Sopa de Cabra, els Pets o Sau, entre d’altres. I sense oblidar, també, els grans hits internacionals que ens porten de ben segur a l’èxtasi musical com Gloria Estefan, Shakira, Ricky Martin, entre d’altres intèrprets.

Sempre donant una importància merescuda a la posada en escena, inspirada en un viatge universal que transformen en música, Wasa Corporation ve disposada a aterrar a la Seu d’Urgell amb l’objectiu màxim que sigui un espectacle de qualitat, la diversió i els càntics a ple pulmó.



Per Tots Sants, cinema de terror amb Halloween Kills



L’altra proposta lúdica per celebrar la Castanyada 2021 serà el pròxim dilluns 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, amb l’estrena de la pel·lícula Halloween Kills.

El passi tindrà lloc a Cinemes Guiu de la Seu d’Urgell, a les vuit del vespre. El preu de l’entrada és de 2 euros. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia a: http://agenda.laseu.cat/insomni/

Val a dir que tant el concert de Wasa Corporation com l’estrena del film Halloween Kills enceten el programa d’oci per a joves de la Seu d’Urgell i comarca anomenat Insomni Tardor, organitzat per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, que s’allargarà durant tot el mes de novembre amb d’altres propostes lúdiques i culturals.