Primera sortida terapèutica d’un malalt de l’UCI per al benestar emocional

Després de veure’s triplicada l’activitat sobretot durant la primera onada de la pandèmia, l’UCI de l’hospital té com a objectiu humanitzar l’atenció i també el benestar dels professionals. En el marc d’aquest projecte, aquest dimecres han arrancat les sortides a l’exterior dels pacients de la unitat. Estar preparats per si tornen noves onades és un altre dels grans reptes. 130 pacients amb Covid ja han passat per la unitat.

Respirar aire fresc i gaudir una estona del sol i les muntanyes com a teràpia és el principal objectiu de les sortides que volen millorar l’estat emocional dels pacients de la UCI.

El cap de la Unitat de Cures Intensives del SAAS, Mario Alfaro, insisteix que el fet d’estar monitoritzats “genera ansietat i depressió“. Per tant, “les sortides terapèutiques tenen un benefici psicològic per a aquells pacients que pateixen aquestes afeccions, com també per als que tenen risc de deliri, fruit de la desorientació“. A més, afegeix, “millora l’estat anímic”. Segons el metge, “l’objectiu de la humanització a l’UCI, que és un element que ha crescut molt a Europa i als Estats Units, és que sigui un espai centrat en el pacient i la família”.

En el marc del projecte, la voluntat és que aquestes petites escapades puguin ser compartides amb persones estimades, a banda d’incloure altres teràpies i ampliar els horaris de visita. Tot plegat en un moment clau després del fort impacte de la crisi sanitària de la Covid-19.

En el cas que faci bon temps, les sortides terapèutiques es faran a la terrassa de la planta -3 de l’hospital i podran gaudir d’uns 30 minuts aproximadament a l’exterior.

Es tracta d’una iniciativa que el personal mèdic avaluarà cada dia al matí per decidir quins pacients sortiran i el temps per fer-ho. Si fa mal temps, l’activitat es podrà dur a terme en una sala amb vistes de l’interior del centre hospitalari.