El Comitè Local d’Avancem analitza el futur de Saetde

El Comitè Local d’Avancem (PS-Independents d’Encamp) es va reunir aquest dimecres per a debatre sobre el futur de Saetde, empresa concessionària de l’estació de muntanya del Pas de la Casa – Grau Roig. La trobada es va convocar arran de les informacions aparegudes recentment en mitjans de comunicació, que apuntaven a la possible venda d’accions per part d’un dels socis de la societat.
Tot i que l’accionista majoritari va desmentir hores després que estigués considerant cap oferta de compra, Avancem considera necessari preveure tots els escenaris possibles, tant en cas d’una eventual venda majoritària com de participacions minoritàries.
En aquest sentit, el grup comunal ha anunciat que presentarà una pregunta al Consell de Comú del dijous, 30 d’octubre (17 hores), per tal que la majoria d’UP-DA expliqui quina seria la seva posició davant una possible transacció d’accions de Saetde.
Preferència per un soci andorrà i industrial
Avancem manifesta que, en cas que es produís una venda, preferiria l’entrada d’un inversor andorrà coneixedor del territori i del sector, abans que un fons d’inversió estranger. El grup defensa que només donaria suport a l’operació si el comprador fos un soci industrial amb experiència en el sector de la muntanya i del turisme.
Pel que fa a una eventual participació estrangera, Avancem recorda que s’haurien de complir els requisits de la Llei d’inversió estrangera, que estableix la necessitat d’autorització del ministeri competent si se supera el 10% de participació.
Compromís amb la bona gestió de la concessió
El comitè recorda que, en el seu programa electoral, Avancem es va comprometre a vetllar per la bona gestió de la concessió de Saetde, per a garantir que es compleixin els compromisos contrets amb el Comú i que es duguin a terme totes les inversions previstes.
Dret d’adquisició preferent i control de solvència
En cas d’una eventual transacció d’accions, Avancem defensa que el Comú d’Encamp hauria de considerar l’exercici del dret d’adquisició preferent. Si el Comú descartés aquesta opció, caldria aplicar la clàusula de comprovació de la solvència financera i tècnica del comprador, tal com estableix el contracte de concessió.
Finalment, el grup encampadà insisteix que qualsevol nou soci hauria de ser industrial, solvent i coneixedor del territori i del sector, per a garantir la continuïtat i la qualitat de la gestió de l’estació de muntanya.