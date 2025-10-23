Quatre persones ferides en un accident a la CG-2 amb tres vehicles implicats

La Policia informa d’un accident de circulació que ha tingut lloc aquest dijous al matí, a la CG-2, a la zona del pont de Molleres entre la rotonda de Meritxell i Racons, quan el conductor d’un cotxe amb matrícula andorrana que circulava en sentit ascendent en direcció a Canillo ha perdut el control del vehicle per motius que encara es desconeixen i ha impactat contra dues furgonetes que circulaven en sentit descendent, una amb matrícula francesa, en la qual viatjava una família, i una amb matrícula andorrana.
A conseqüència de l’accident, han resultat ferides quatre persones que han estat traslladades a l’hospital. Es tracta del conductor del cotxe, de 64 anys; d’una dona de 40 anys i el seu fill de 13, que viatjaven com a copilot i passatger de la furgoneta francesa, i del conductor de la furgoneta andorrana, de 62 anys.
Els ferits podrien elevar-se a cinc si, finalment, el conductor de la furgoneta francesa, també de 40 anys, acabés necessitant assistència mèdica.