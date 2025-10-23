Quatre persones ferides en un accident a la CG-2 amb tres vehicles implicats

By:
On:
In: Successos
L'Hospital de Meritxell
L’Hospital de Meritxell (SFGA)

La Policia informa d’un accident de circulació que ha tingut lloc aquest dijous al matí, a la CG-2, a la zona del pont de Molleres entre la rotonda de Meritxell i Racons, quan el conductor d’un cotxe amb matrícula andorrana que circulava en sentit ascendent en direcció a Canillo ha perdut el control del vehicle per motius que encara es desconeixen i ha impactat contra dues furgonetes que circulaven en sentit descendent, una amb matrícula francesa, en la qual viatjava una família, i una amb matrícula andorrana.

A conseqüència de l’accident, han resultat ferides quatre persones que han estat traslladades a l’hospital. Es tracta del conductor del cotxe, de 64 anys; d’una dona de 40 anys i el seu fill de 13, que viatjaven com a copilot i passatger de la furgoneta francesa, i del conductor de la furgoneta andorrana, de 62 anys.

Els ferits podrien elevar-se a cinc si, finalment, el conductor de la furgoneta francesa, també de 40 anys, acabés necessitant assistència mèdica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]