El Col·legi Sant Ermengol guanya la fase andorrana de la Lliga de Debat 2026

El Col·legi Sant Ermengol ha estat el guanyador de la fase local de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat que s’ha celebrat durant dues jornades a l’hemicicle del Consell General. Aquest any, la temàtica tractada ha estat el masclisme i la seva presència entre els més joves. Des de l’organització, de fet, s’ha destacat la qualitat dels debats, així com la preparació i implicació dels participants.
A més, els organitzadors han assenyalat que, des que la Lliga de Debat es va traslladar al Consell General, el nivell de les intervencions ha estat superior, gràcies a la motivació de poder dur a terme els debats en seu parlamentària.
En aquest sentit, s’ha vist la igualtat en un empat pel primer lloc, amb dos equips que han obtingut sis punts. Finalment, s’ha pogut desfer l’empat aplicant mesures, com la puntuació individual de cada debat.
Guanyadors de la fase andorrana Lliga de Debat
● Millor equip: Col·legi Sant Ermengol
● Equip subcampió: Lycée Comte de Foix
● Millor oradora: Ariadna Lopes (Colegio Maria Moliner)
En la fase andorrana de la Lliga de Debat han participat l’Escola Andorrana de Batxillerat, el Lycée Comte de Foix, el Col·legi Sant Ermengol, el Col·legi María Moliner, i l’Agora International School. L’equip guanyador representarà a Andorra a la fase final dels Països Catalans que se celebrarà a la Universitat d’Alacant del 20 al 22 d’abril.