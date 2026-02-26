Augment de la demanda d’energia al desembre (+1,9%)

La demanda d’energia, al Principat d’Andorra, durant el mes de desembre de 2025 ha estat de 66.038,0 MWh (megawatts hora), un +1,9% respecte al mateix mes de l’any anterior. Al llarg del 2025, el consum elèctric acumulat ha assolit els 584.233,0 MWh, xifra que suposa un increment del +2,5% respecte a la dada acumulada de l’any 2024.
Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), la demanda total del mes de desembre ha estat de 21.463,2 TEP, amb una variació interanual del +8,5%. D’altra banda, la demanda acumulada de l’any 2025 se situa en 201.348,4 TEP, on presenta un augment del +1,0% respecte a l’any anterior.
Quant a la demanda dels clients de FEDA, la demanda total pel mes de desembre del 2025 ascendeix a 42.013,0 MWh, amb una variació del +2,6% respecte al mateix mes de l’any 2024. Quant a l’acumulat de l’any 2025, ha sigut de 370.796,0 MWh, un +1,9% respecte a l’acumulat de l’any 2024.