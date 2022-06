El COEX preveu netejar uns 8.000 quilòmetres de carreteres andorranes per garantir la seguretat viària

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha presentat aquest dijous els detalls de la campanya 2022 dels treballs essencials de neteja de carreteres, que efectua l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) amb l’objectiu de mantenir la seguretat viària arreu del país. Filloy ha posat en relleu que –a més de les actuacions de manteniment preventiu i de retirada de neu durant la temporada d’hivern– des del COEX també s’efectuen i es coordinen les tasques de conservació, reparació i neteja de les infraestructures de la carretera.

De la mateixa manera que també es fa en matèria de senyalització i en l’abalisament i les barreres de protecció dels 110 quilòmetres de Carreteres Generals i 170 quilòmetres de Carreteres Secundàries. Una tasca que es realitza en coordinació amb els comuns, que s’ocupen de les seves respectives zones urbanes. Entrant al detall, el ministre ha explicat que la campanya de neteja comprèn la neteja dels 23 quilòmetres de túnels del país, que es fa entre el maig i l’octubre.

Entre el maig i el setembre es duu a terme el segat de 600 quilòmetres de vorals, 430 dels quals es corresponen a carreteres secundàries. A partir de l’abril i fins al novembre, ha afegit Víctor Filloy, es realitza la neteja de 300 quilòmetres de cunetes, així com la recollida selectiva de brossa, la pintura de 1.500 metres lineals de baranes i de 2.000 metres lineals de passamans. En el mateix període es fa la neteja i reposició de la senyalització de trànsit present a la xarxa viària, que enguany preveu renovar entre 800 i 1.000 unitats.

D’aquesta manera, es calcula que al llarg del 2022 es durà a terme el segat i neteja de vorals de més de 900 quilòmetres. A més, tal com ha destacat el ministre, el COEX preveu netejar uns 8.000 quilòmetres de carreteres durant l’any, recollint unes 11 tones de brossa. Filloy ha posat en relleu que, malgrat es tracta d’una activitat considerada de conservació ordinària i programada, són uns treballs imprescindibles per garantir la circulació segura a la xarxa viària del país. “És una feina essencial per a la seguretat dels nostres ciutadans”, ha emfatitzat, i ha recordat que la del COEX és una tasca “complexa i dura que requereix una dedicació de 365 dies a l’any i 24 hores al dia”.

Es subratlla que la Unitat de Conservació del COEX està formada per tres equips de treball distribuïts en tres zones: Nord, Centre-Sud i Orient. Un seguit de grups que integren una trentena de treballadors, tenint en compte tècnics, encarregats, operaris i maquinistes. A més, l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres compta amb un servei de guàrdia, que està actiu 24 hores al dia tots els dies de l’any.