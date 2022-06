El Comú d’Escaldes-Engordany fomenta entre els escolars el respecte pel medi ambient

Amb motiu del Dia mundial del medi ambient, el Comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat diferents activitats adreçades als escolars dels tres sistemes educatius de la parròquia agrupades en la Setmana del medi ambient. L’objectiu és sensibilitzar els infants sobre les bones pràctiques ambientals, fer-los descobrir el patrimoni natural i transmetre’ls la importància de protegir-lo. Aquest any, participaran en aquestes accions un total de 372 alumnes.

En concret, s’han previst tres activitats per a diferents franges d’edat. La primera és un taller de jardineria. En aquest, cada alumne plantarà una planta en una zona del Prat del Roure per afavorir la presència de pol·linitzadors. Els participants rebran com a obsequi una planta aromàtica. El taller està adreçat a infants d’entre 5 i 7 anys.

La segona acció és una excursió amb els guies del Comú al camí del rec de l’Obac de la Plana per veure els efectes del canvi climàtic. Aquesta zona va patir una forta ventada l’estiu passat i per aquest motiu s’ha hagut de repoblar d’arbres. L’activitat va adreçada a infants d’entre 8 i 12 anys.

A l’últim, s’ha previst un itinerari del reciclatge. L’educadora mostrarà als alumnes les tipologies de punts verds on es recull les fraccions de residus a la via pública. També, s’explicarà el funcionament de les noves casetes de residus que es van instal·lar durant l’any 2021 i la diferència amb els punts verds. A més, a la minideixalleria del Fener es farà una petita explicació del funcionament i posteriorment els infants hauran de col·locar els residus al contenidor que correspongui. Al final del taller s’obsequiarà els alumnes amb materials relacionats amb l’activitat. Aquesta acció està adreçada a la franja d’edat d’entre 8 i 12 anys.

Totes aquestes activitats organitzades pel Comú d’Escaldes-Engordany tindran lloc del 7 al 10 de juny. La consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, ha destacat que amb aquest tipus de campanyes es vol contribuir a donar “un futur bonic” als infants. Són les “accions que els temps actuals requereixen”, ha dit. Vendrell i la cap de Medi Ambient del Comú d’Escaldes-Engordany, Isabel Rogé, han explicat que dins de les funcions d’aquest departament hi ha la de sensibilitzar la població. Això es fa amb campanyes adreçades als veïns, com ara la plantació d’arbres al bosc de la Plana; a les famílies, amb la Festa del medi ambient; o als infants, amb la Setmana del medi ambient.