Satisfacció a Ordino pel reconeixement que ha fet la UNESCO de les Festes de l’Os dels Pirineus

L’Associació de Cultura Popular d’Ordino manifesta la seva satisfacció i alegria pel reconeixement que ha fet la UNESCO de les Festes de l’Os dels Pirineus incloent-les en la Llista representativa del Patrimoni cultural immaterial de la humanitat. La candidatura, presentada per Andorra i França, està integrada pels tres municipis de l’Alt Vallespir que conserven la festa -Prats de Molló, Sant Llorenç de Cerdans i Arles- i les dues parròquies andorranes d’Encamp i d’Ordino.

L’entitat veu recompensada d’aquesta manera l’esforç i dedicació de la gent del poble que, any rere any, manté les tradicions i transmeten el seu llegat. Tot i això, l’Associació és conscient que amb la inclusió a la llista del Patrimoni cultural immaterial de la humanitat no s’ha acabat la feina, sinó que continua i en comença una de nova, que no és altra que el mandat de preservar la festa i la necessitat d’establir mesures de salvaguarda perquè a través de la seva divulgació i difusió es mantingui l’alt valor patrimonial que li atorga el reconeixement internacional.

Al mateix temps, des de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino transmeten una salutació fraternal amb qui han fet aquest recorregut conjuntament: els amics encampadans, els de Prats de Molló, Sant Llorenç i Arles. Igualment, es vol agrair de manera sincera l’impuls i treball fet des del departament de Patrimoni Cultural d’Andorra i l’acompanyament realitzat des dels dos comuns d’Encamp i Ordino i de les mairies dels tres pobles de l’Alt Vallespir.