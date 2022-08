El club de lectura de Reviure les Valls tanca la programació 2021-2022 amb l’historiador Josep Calvet

El club de lectura del grup de dinamització Reviure les Valls ha tancat la programació 2021-2022 a l’Espai Lavansa amb la participació de l’historiador pirinenc Josep Calvet Bellera, autor del llibre Sort-Tel-Aviv (Pagès editors), que narra la història de dues bessones separades pel nazisme.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols, Mercè Valls, ha destacat que “la iniciativa cultural ha estat molt interessant i tindrà continuïtat“. Valls ha expressat la voluntat de potenciar aquesta activitat, “ja que permet comentar les obres amb els autors”. En el cas concret de Josep Calvet, ha valorat positivament la resposta per part d’agències de viatge d’Israel que visiten el municipi.

Per la seva banda, l’escriptor Josep Calvet ha manifestat que “participar en el club de lectura ha estat molt enriquidor a l’hora de trobar noves informacions i compartir amb els assistents les dificultats dels que fugien a través dels Pirineus durant la Segona Guerra Mundial”. I ha afegit: “M’ha interessat molt les aportacions que s’han fet i, sobretot, les referides al protagonisme que va tenir la Vall de la Vansa com a ruta de fugida dels nazis en aquest episodi històric”.

Josep Calvet Bellera (la Pobla de Segur, 1965) és doctor en Història per la Universitat de Lleida, especialitzat en l’estudi del pas per Espanya dels refugiats que fugien del nazisme i de la Segona Guerra Mundial a través dels Pirineus. Autor de Les muntanyes de la llibertat (L’Avenç, 2008) i Huyendo del Holocausto (Milenio, 2014), ha assessorat diversos documentals i ha comissariat exposicions d’àmbit nacional i internacional sobre aquesta temàtica. També ha estat l’assessor històric del projecte Perseguits i Salvats, impulsat per la Diputació de Lleida, que té per objectiu recuperar els itineraris utilitzats pels jueus que van escapar de la persecució a través del Pirineu.

El club de lectura, promogut per Reviure les Valls amb el suport de l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols, es reactivarà el mes d’octubre vinent.