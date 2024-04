El Circuit Andorra i Giti Tire, un futur junts i amb optimisme

Àlex Bercianos i Daniel González (FotoEsport)

La temporada d’hivern fa escasses dues setmanes que s’ha acabat, però l’activitat no cessa a les instal·lacions del Circuit Andorra – Pas de la Casa. En aquests moments, l’objectiu és preparar un programa atractiu per als mesos en què la neu i el gel són absents a la pista de la instal·lació del Port d’Envalira.

La temporada hivernal recent va estar marcada per l’acord a què van arribar els dirigents del traçat andorrà amb els responsables de la marca de pneumàtics Giti Tire. El fabricant asiàtic, per a seguir el camí per Europa, es va associar amb SPARCO, la llegendària empresa italiana d’accessoris i sistemes de seguretat per a esports de motor i equips de carreres.

En el seu afany de continuar amb el procés d’integració al mercat del vell continent, a principis de la temporada d’hivern passada (2023-2024), la marca de pneumàtics asiàtica va iniciar la col·laboració amb el Circuit Andorra – Pas de la Casa. Amb aquest acord, els vehicles de l’Escola de Conducció del traçat andorrà van poder disposar d’una àmplia gamma de pneumàtics, depenent de l’estat de la pista i de la dificultat del curs escollit.

Per a Àlex Bercianos (director del Circuit Andorra – Pas de la Casa) la valoració d’aquests primers mesos de treballar colze a colze amb Giti Tire és molt positiva. Així ho comentava: “Treballar conjuntament amb Giti Tire ens ha donat la possibilitat de tenir a la nostra disposició una gran varietat de pneumàtics (estiu, hivern, claus,…) per als vehicles de l’Escola. Així, doncs, la nostra oferta de cursos ha tingut en tot moment el “calçat” adequat per als nostres vehicles”. A més, afegia: “Esperem seguir amb les mateixes sensacions durant la part estiuenca de l’any i poder completar amb èxit la primera temporada i posar una base immillorable per a continuar amb l’acord”.

L’opinió de Daniel González (director de vendes i màrqueting de Giti Tire) seguia en la mateixa línia: “Han estat sis mesos molt intensos en què hem treballat per a donar cobertura a les necessitats que ens va transmetre Alex (Bercianos). Estem molt satisfets amb el resultat i ara mateix només pensem a seguir millorant, per a seguir una col·laboració que valorem de manera molt positiva per donar-nos a conèixer al mercat europeu.”

Així, tot sembla indicar que durant aquesta primera temporada de treball conjunt entre el Circuit Andorra i Giti Tire la satisfacció és total i, en conseqüència, la continuïtat sembla assegurada. De les paraules dels responsables de les dues entitats es desprèn que els resultats aconseguits beneficien les dues parts.