Encamp engega el repartiment gratuït de compost per a les ornamentacions florals

Repartiment de compost gratuït a Encamp (Comú)

El Comú d’Encamp posa en marxa un any més el ja habitual repartiment entre els veïns, i de manera gratuïta, de compost principalment per a jardineria, obtingut amb la recollida de matèria orgànica de grans productors, que es duu a terme en el marc de les accions del vigent Pla Nacional de Residus amb la col·laboració de la resta de comuns i el Govern d’Andorra.

El servei de Parcs i jardins comunal repartirà el compost a l’aparcament de Terres Primeres de Dalt, de dilluns a divendres de la setmana que ve, els dies 22, 23, 24, 25 i 26 d’abril, des de les 9 fins a les 13 hores. És necessari portar un recipient, sac o bossa per a endur-se el compost cap a casa.

L’any 2023 varen ser una vuitantena els veïns que van participar d’aquest iniciativa que va suposar al voltant de 3 m3 de compost repartit a la parròquia.

“Continuem amb aquesta iniciativa perquè accions com aquesta contribueixen a estalviar recursos, tot reduint l’ús d’adobs químics per a la millora de les plantes, i en definitiva es tracta de petites accions per a lluitar contra el canvi climàtic” segons ha explicat el conseller d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Andreu Riba, que també ha destacat que des del Comú “es porten a terme diferents iniciatives amb la ciutadania en l’àmbit de l’embelliment floral de la parròquia”, i aquesta persegueix precisament conscienciar de la importància d’utilitzar el compost provinent del reciclatge, i vinculat amb aquesta acció, cal destacar que en breu s’obrirà la convocatòria del concurs d’embelliment floral de la parròquia que enguany arribarà a la seva 18a edició.

Encamp va ser la primera parròquia a formar part del moviment Viles Florides del Principat i compta amb el guardó de 4 flors d’honor, el màxim atorgat fins al moment, i també compta amb diferents col·laboracions per tal de posar en valor els espais enjardinats en zones públiques, on també s’utilitza aquest compost reciclat en la mesura de la seva disponibilitat.