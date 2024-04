Les estacions d’FGC tanquen la temporada d’hivern pensant ja en l’estiu

El Telecabina Cadí-Moixeró i el Bikepark, les activitats estrelles de l’estiu a la Molina. Foto: Arxiu

Un cop acabada la temporada d’hivern, les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es preparen per a l’estiu amb activitats relacionades amb la natura com per exemple el senderisme i la BTT en el cas de Baqueira. En aquest sentit FGC i l’ajuntament de la Val de Boí impulsen una tirolina d’1,2 quilòmetres de longitud a Boí Taüll per a diversificar l’oferta.

De la seva part, la Molina manté la línia encetada ja fa anys i presentarà una àmplia oferta que inclou descens en BTT, passejades a peu o en barca, un ampli ventall d’activitats infantils i la possibilitat de pujar amb telecabina fins al Niu de l’Àliga, que s’ha convertit en el seu principal atractiu a la temporada estival.