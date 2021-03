El cinema i les olimpíades, eixos de les activitats de Pasqua d’Encamp i el Pas de la Casa

El Comú d’Encamp organitza dues setmanes d’activitats per les vacances de Pasqua on el cinema i les olimpíades seran els dos eixos principals de la programació de l’Àrea de Jovent d’Encamp i del Pas de la Casa. Per a les quals s’han obert les inscripcions.

Del 29 a l’1 d’abril les activitats giraran al voltant de la pel·lícula “Brúixola daurada”, una programació per desenvolupar l’afinitat amb els animals i descriure les emocions a través de la trama de la pel·lícula, connectant universos paral·lels a través de manualitats, jocs de pistes, gran joc, gimcana i una sortida al Palau de Gel.

Del 6 al 9 d’abril, l’activitat programada serà la “pasquaolimpíades“, amb una àmplia programació d’activitats que giraran al voltant de les olimpíades per descobrir esports menys coneguts. Les activitats giraran al voltant dels jocs esportius, una jornada multiesportiva, una cursa d’orientació, un torneig, una cursa de relleus i una sortida al 360 Xtrem.

El preu de la setmana és de 77,80 euros, amb un descompte del 10% amb el carnet del club Piolet i com a usuari de l’Àrea de dia, i amb un 20% de descompte per al segon germà/na. Les inscripcions s’han de formalitzar a través del web del Comú d’Encamp, o bé a les recepcions del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i del Centre Esportiu del Pas de la Casa.