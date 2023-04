El Cerdanya Ecoresort de Prullans lidera el rànquing espanyol d’allotjaments més sostenibles

Hotel Muntanya de Prullans (RàdioSeu)

El Cerdanya Ecoresort de Prullans lidera actualment a l’Estat espanyol el rànquing Biosphere, el llistat de referència dels allotjaments turístics més sostenibles. Aquest sistema de certificació internacional valora, de manera independent i voluntària, el “turisme sostenible”.

Aquest lideratge és un reconeixement a l’estratègia que va endegar l’any 2017 aquesta empresa familiar de Cerdanya, amb més de 70 anys d’història, que tal com expliquen ells mateixos “va començar a apostar fort pel tema de la sostenibilitat”. Anteriorment ja feien accions aïllades, però els darrers sis anys han treballat clarament per a ser “un allotjament sostenible integral”.

Un dels projectes més singulars que han impulsat en aquest temps és el Social Cerdans. Es tracta d’una moneda eco-social pròpia, amb la qual els clients que ho vulguin poden contribuir en causes socials a través d’iniciatives que redueixen el seu impacte mediambiental a l’allotjament. Entre aquestes hi ha arribar amb cotxe elèctric o transport públic i recollir brossa del bosc.

Els ‘socialcerdans’ guanyats es dipositen en unes guardioles que representen una ONG i l’empresa els converteix en donatius. D’aquesta manera, l’empresa no només ajuda al medi ambient i causes socials, sinó que fa que els clients que vulguin participar s’impliquin en la causa.

David Isern Casanovas, actual director general del Cerdanya Ecoresort i nét dels fundadors, ha apostat “per la felicitat del personal” i ha instaurat un nou sistema de governança dins de l’empresa, on cada treballador hi té veu. Segons explica ell mateix, “això és precisament el que ha ajudat a posicionar-se al capdavant del rànquing”. Isern ho defineix com “una governança horitzontal, de manera que els treballadors participen voluntàriament en cercles de presa de decisions, independentment del departament on treballen, tot aportant idees i, entre tots, s’arriba a un consens”.

Un altre element distintiu és el fet de tenir un “ikigai” propi (‘la raó de ser’) on preval la natura, la salut i la consciència. Els valors, explica David Isern, també hi ocupen una part important, perquè es tracta “no només de tenir cura de l’entorn i l’ajuda social”, sinó també de “conscienciar els treballadors i clients de l’impacte que tenen sobre les seves decicions o actuacions”.





Complex turístic de referència

El Cerdanya Ecoresort està format per un hotel de quatre estrelles (l’emblemàtic Hotel Muntanya de Prullans), un aparthotel, un càmping amb bungalous i parcel.les, una agència amb empresa d’activitats i el Verger Cerdà, una granja amb base en la permacultura. Aquesta “visió integral i holística de la sostenibilitat i el turisme regeneratiu” consideren que és la clau que els ha portat a encapçalar aquest rànquing estatal.