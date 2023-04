L’església de Sant Miquel de la Seu ha acollit la presentació del joc de taula “Ierusalem anno Domini” (Bisbat d’Urgell)

Aquest dissabte, dia 1 d’abril, a l’església romànica de Sant Miquel del conjunt catedralici de la Seu d’Urgell i amb la presència de l’arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, i de la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Garriga, així com de l’alcalde de la ciutat, el vicealcalde i altres autoritats s’ha presentat el joc de taula “Ierusalem anno Domini” de l’autora Carmen García Jiménez, que ha intervingut a l’acte amb els editors i promotors. La presentació del joc de taula promogut per l’editorial de jocs “Devir” s’inscrivia dins del 7è Festival del joc del Pirineu que està tenint lloc del 31 de març al 2 d’abril, a Seu d’Urgell, promogut per l’ajuntament de la ciutat.

El rector de la parròquia i vicari general del Bisbat d’Urgell, Mn. Ignasi Navarri, ha donat la benvinguda al nombrós públic assistent a la presentació, indicant com l’Església d’Urgell se sentia joiosa per acollir la presentació d’un joc de taula vinculat a la temàtica religiosa i pastoral, a les portes precisament d’iniciar la Setmana Santa.

L’autora del joc, Carmen G. Jiménez, professora de religió a Huelva, va veure la necessitat de tenir jocs religiosos per a seure a tota la família al costat d’un joc de taula i parlar del fet religiós amb tota normalitat. Volia crear un joc de taula entorn al missatge de Jesús de Natzaret. Amb la pandèmia, l’autora, va començar a pensar en un joc dirigit a tots aquells que ja no participen de les celebracions litúrgiques i no coneixen el missatge de Jesús. El joc Ierusalem Anno Domini es basa en un dels episodis més rellevants del Nou Testament, l’Últim Sopar.

El joc de taula il·lustrat per L.A. Draws, Enrique Corominas i David Esbrí, es pot gaudir en solitari o en grups de fins a 4 participants, a partir de 12 anys, en partides d’uns 90 minuts de durada. A través de cartes que els permetran fer diferents accions, els jugadors han de desplaçar les seves peces per diferents ubicacions del tauler per a aconseguir recursos que els permetran arribar fins als seients de l’Últim Sopar. Per a aconseguir punts, també podran fer favors o escoltar paràboles, tot això davant la mirada atenta del tribunal del sanedrí que dictarà sentència sobre el destí de Jesús.

Devir és un grup editorial internacional fundat el 1987 especialitzat en la publicació de cartes col·leccionables, jocs de taula, novel·les gràfiques i jocs de rol. Actualment compta amb un catàleg de 300 jocs de taula vius al mercat i en publica uns 60 a l’any. Entre ells destaquen els de producció pròpia, que han estat distingits amb prestigiosos guardons internacionals i són valorats arreu del món.