El Centre interactiu de la Bicicleta serà una realitat abans de la primavera de l’any vinent

El Consell de Comú ha acordat treure un concurs per executar les obres i ha adjudicat els treballs d’estructura museogràfica d’un espai que exposarà una de les col·leccions de bicicletes més importants d’Europa i que alhora oferirà continguts interactius.

El Consell de Comú ha adjudicat l’estructura museogràfica i els continguts del futur museu de la bicicleta, que s’ubicarà a la planta baixa i semisoterrània de l’edifici comunal que acull la Sala Àgora i les antigues dependències de Social ubicades a la plaça Lídia Armengol. Alhora, s’ha acordat treure a concurs les obres per adequar l’espai de prop de 1.800 metres quadrats perquè esdevingui el futur Centre interactiu de la bicicleta, un projecte museístic que exposarà el fons de la família Riberaygua integrat per més de 200 peces d’entre els anys 1860 i 1950, una de les col·leccions més importants d’Europa. Serà un projecte que incorporarà experiències interactives per als visitants, de tal manera que es concebrà com un centre innovador i contemporani de referència.

El Centre interactiu de la Bicicleta, que tindrà un cost estimatiu d’1,5 milions, serà un nou atractiu cultural i turístic al centre d’Andorra la Vella abans de la primavera de l’any vinent.

El Consell de Comú també ha aprovat l’adjudicació de les obres de construcció del Centre d’Art d’Andorra la Vella, que se situarà al Parc Central, a les antigues instal·lacions que fins a final de l’any passat ocupava el Servei de Joventut. Els treballs s’han adjudicat a Construccions Modernes per un valor de 689.927 euros, tenen un termini d’execució de 4 mesos i estaran enllestides aquesta tardor.

PS + Independents d’Andorra la Vella alerta dels costos reals del Museu de la Bicicleta, que ja sumen 1,7 milions

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Andorra la Vella s’han abstingut en l’adjudicació dels treballs relatius al Museu de la Bicicleta com que no disposa d’un pla director actualitzat que permeti conèixer les implicacions que tindrà l’obertura i funcionament d’aquest espai per al Comú. En aquest sentit, han alertat que el Museu de la Bicicleta tindrà un cost d’1,7 milions d’euros, només per a la creació del projecte i l’execució de l’obra.

El conseller socialdemòcrata Sergi González, després de valorar que aquesta pot ser “una molt bona iniciativa”, ha plantejat els dubtes que genera el projecte museístic a la formació socialdemòcrata, però també a bona part de la ciutadania. El principal és el cost de la infraestructura, no només d’inici, sinó de funcionament i manteniment posterior.

Així, González ha lamentat que no hi hagi un pla director actualitzat de l’espai museístic, que detalli la concepció i el disseny de l’espai, i n’estableixi els objectius. Aquest document també serviria per fer-se una idea de la dimensió del Museu de la Bicicleta a diferents nivells i veure si s’adequa a la realitat actual.

El pla director també hauria d’incloure, al parer de PS+Independents d’Andorra la Vella, un projecte de gestió i pla d’execució, que determini els costos fixes, variables, les amortitzacions i els ingressos. En aquest punt, el número dos dels socialdemòcrates d’Andorra la Vella ha demanat quin cost representarà per al Comú l’obertura i posada en marxa de l’equipament, quin personal caldrà contractar –”un museu no es gestiona sol” i necessita personal directiu, guies i tècnics de manteniment, entre d’altres-. Així mateix, ha posat damunt la taula el risc que el museu quedi obsolet al cap de pocs anys, com ha passat en els museus de vehicles d’altres parròquies.

Amb tot, González ha exposat la “sensació que s’està improvisant” i ha defensat que “un museu no funciona per si sol”, i ha recordat que des del PS+Independents s’aposta per una política d’optimització dels edificis i espais propietat del Comú, buscant “el major rendiment i usabilitat per a la ciutadania d’Andorra la Vella”, i el Museu de la Bicicleta no va per aquest camí. Així, el conseller ha defensat que “estem d’acord en crear projectes culturals, que ajudin a impulsar l’economia de la parròquia”, però no que aquests es construeixin des de la improvisació i esdevinguin “projectes faraònics”.

En aquest sentit, també ha assenyalat que aquest museu serà “molt depenent“, ja que la col·lecció de bicicletes és d’un particular, que en el futur pot decidir recuperar els seus vehicles, a més que l’enfocament altament tecnològic que se li vol donar també generarà dependència d’actualitzacions de software i hardware, entre d’altres. Per altra banda, s’està “hipotecant” unes instal·lacions públiques, de la mateixa manera que passa amb el futur Centre d’Art, ubicat al Parc Central, tal com ha assenyalat Dolors Carmona, en aquest cas.

Finalment, els consellers socialdemòcrates han conclòs recordant que “són recursos públics, són recursos dels ciutadans d’Andorra la Vella”.

Aprovada l’Ordinació reguladora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror

El Consell de Ministres ha aprovat l’Ordinació reguladora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, que s’ha de sotmetre als Consells de Comú de les quatre parròquies que integren la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

La normativa prohibeix, amb caràcter general, l’accés i la circulació dels vehicles rodats, siguin o no motoritzats, a la Vall. També regula aspectes per preservar la fauna i la flora de la Vall, declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO el 2004 atenent el seu valor paisatgístic i cultural. S’hi introdueix la possibilitat de regular el volum màxim de persones a la Vall través d’un sistema de reserva prèvia obligatòria i s’uniformitza la regulació de l’acampada en tot el territori tot adaptant-se a la Llei de conservació del medi natural, la biodiversitat i el paisatge, i que es fixa en 3 tendes durant 2 nits sense autorització. Per contribuir a preservar la riquesa dels ecosistemes, l’ordinació introdueix un règim sancionador.

Mentre que la caça i la pesca segueixen permeses, en el marc de les disposicions legals i reglamentàries vigents, es prohibeix la construcció de nous edificis o campaments de caçadors. La restauració i rehabilitació d’edificis han de seguir els criteris fixats pel ministeri de Cultura i aprovats per la Comissió de Gestió.

Avui també s’han aprovat sengles convenis amb el ministeri de Cultura del Govern perquè continuï oferint assessorament en matèria de conservació i incrementar el Patrimoni Cultural, i per desenvolupar el primer programa integral de conservació i revaloració del jaciment de la Farga d’Andorra situada a 2.000 metres d’altura a la Vall del Madriu.

Liquidació pressupostària del primer trimestre

En la sessió també s’ha informat de la liquidació del primer trimestre del pressupost d’aquest exercici, que després d’haver-hi incorporat els romanents de crèdit del 2020 ascendeix a 58 milions d’euros. A 31 de març d’aquest any s’ha liquidat el 16,26% de les despeses (9.439.507 euros en xifres absolutes) i el 14,68% dels ingressos (8.522.417 euros), el que deixa un dèficit de 917.090 euros.

L’endeutament total consolidat a final del primer trimestre és de 26.579.049 euros, que correspon al 57,79% del màxim permès per llei, fixat en el 200% de la mitja dels ingressos liquidats en els darrers tres anys.