El Centre de Tractament de Residus produeix l’energia tèrmica equivalent a 300 llars

La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus s’ha reunit aquest dijous al matí, novament de manera telemàtica, per fer el balanç del funcionament del CTR entre els mesos de novembre del 2020 i abril del 2021. Dels resultats exposats destaca la producció de 1.890,69 MW d’energia tèrmica per a la xarxa de calor d’Andorra la Vella, producció que equival a unes 300 llars. Així mateix s’han generat 8.867,67 MWh d’energia elèctrica.

Aquest és el resultat de la valorització energètica dels residus rebuts al Centre de Tractament de Residus. Entre el novembre del 2020 i el passat mes d’abril s’han rebut 22.232,60 tones, un 14,58% menys de residus que en els mateixos mesos d’un any enrere. La majoria continuen sent residus sòlids urbans (54,4 %), residus assimilables urbans (17,8%) i d’importació (16,7%) i fangs de depuradora (9,7%) .

Cal assenyalar que la fracció de residus sanitaris continua presentant variacions positives respecte el període anterior com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. Concretament, entre el novembre i l’abril se n’han rebut 73,53 tones, el que és un 59,71% més que de novembre del 2019 a l’abril del 2020, quan es comptava amb un mes i mig de l’arribada de la pandèmia.

En aquesta reunió, també s’han presentat els resultats del pla de vigilància sobre les aigües, la qualitat de l’aire i els farratges, elaborats per organismes externs independents. En tots els casos, els valors obtinguts són inferiors als llindars normatius o de referència, pel que s’arriba a la conclusió que no hi ha una influència significativa de l’activitat del Centre de Tractament de Residus sobre el medi.

La Comissió té per objecte recollir informació sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats o abocats i sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, així com dels plans de control i vigilància i proposar les mesures correctores que es considerin necessàries. A més, té l’objectiu de promoure la informació als ciutadans en relació als impactes sobre la salut pública i el medi ambient de la instal·lació.

La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus està presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i compta amb la participació de representants del Ministeri de Salut, del Comú d’Andorra la Vella i dels cònsols, així com de les associacions de defensa del medi ambient i de veïns de la zona.