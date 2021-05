Espot tracta l’agenda de negociació per l’Acord amb la UE amb Michel

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba i l’ambaixadora d’Andorra a la UE, Esther Rabasa, s’han reunit aquest dijous telemàticament amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, per tractar l’agenda de negociació per a l’Acord d’associació i les relacions d’Andorra amb les institucions europees. Xavier Espot i Charles Michel han expressat la confiança mútua existent i han coincidit en la importància i la necessària col·laboració dels Estats membres en el desenvolupament de l’Acord d’associació.

Ambdós mandataris han intercanviat sobre la situació actual i les perspectives en la negociació per a l’Acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea. Espot ha identificat amb Michel quins son els àmbits del procés negociador que requeriran un tractament polític al més alt nivell, coincidint amb que els capítols vinculats a la lliure circulació de persones o de serveis necessitaran d’arbitratge polític de cara als pròxims mesos.

D’aquesta manera, Espot ha avançat al president del Consell Europeu la previsió de l’agenda política per als pròxims mesos que s’iniciarà amb la visita a Andorra de l’ambaixador de la Unió Europea, Didier Lenoir, prevista per al mes de juny.

Un dels temes que també s’han abordat, ha estat el relatiu a la mobilitat per territori europeu. Xavier Espot ha explicat a Charles Michel que Andorra està en converses amb els territoris veïns d’Espanya i Franca, així com amb Portugal per homologar el certificat digital que ha de reactivar la mobilitat per la UE.

En la reunió, Charles Michel, ha felicitat el cap de Govern, per l’acollida i els resultats de la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern. El president del Consell Europeu ha destacat especialment l’esdeveniment d’Alt Nivell, en el marc de la Cimera, al voltant del tractat internacional per millorar la resposta davant possibles pandèmies, del qual Michel n’és un impulsor. Espot ha reiterat el compromís del Govern amb el multilateralisme i la seva importància en els reptes comuns, sobretot en l’actual context global.

Durant la trobada, també s’han abordat qüestions relacionades amb la transició digital, així com amb la transició verda. Dos àmbits fonamentals, en el context actual, per impulsar una sortida de la crisi multidimensional agreujada per la pandèmia. En aquest sentit, Espot ha explicat al mandatari europeu que l’Executiu està dedicant importants recursos i esforços en el procés de digitalització a Andorra així com en la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica, com a instruments fonamentals per a aplicar polítiques de sostenibilitat efectives.

Charles Michel, ostenta el càrrec de president del Consell Europeu des del desembre del 2019. El Consell Europeu és la institució de la UE que defineix l’orientació i les prioritats polítiques de la Unió Europea. Està integrat pels caps d’Estat o de Govern dels Estats membres, així com pel seu president i la presidenta de la Comissió.