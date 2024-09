El CCAU i el Consorci GAL Alt Urgell Cerdanya aposten per la mobilitat compartida amb el lloguer d’un vehicle elèctric

Ple de setembre del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU)

En el ple extraordinari que calia celebrar abans d’acabar el mes de setembre per a aprovar en termini el compte general de 2023, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha validat aquesta setmana el conveni amb el Consorci Alt Urgell-Cerdanya (CAUC) per a adquirir un vehicle elèctric que es destinarà a fomentar la mobilitat compartida.

Aquesta acció s’emmarca en el projecte de cooperació Leader ENFOCC 2030, en el qual participa el CAUC i altres grups Leader de Catalunya, i que té com a objectius la lluita contra el canvi climàtic, l’impuls de la transició energètica actuant des dels territoris rurals i l’aposta per l’eficiència energètica i la sostenibilitat. En el marc d’aquest projecte, es vol impulsar la mobilitat compartida amb una prova pilot que consisteix en el lloguer d’un cotxe elèctric a la cooperativa SomMobilitat.

Aquest vehicle estarà a disposició del personal del CAUC i del Consell Comarcal de l’Alt Urgell en horari laboral i de tota la ciutadania la resta de temps. Qualsevol persona que en vulgui fer ús només haurà de donar-se d’alta com a soci de la cooperativa SomMobilitat i les reserves del vehicle es gestionaran a través d’una aplicació informàtica.

Durant l’any en què durarà la prova pilot també es faran jornades informatives obertes a la ciutadania sobre mobilitat elèctrica i mobilitat compartida. El cost d’aquest projecte és de 6.000 euros, dels quals 4.000 els aporta el CAUC al Consell Comarcal a través del projecte Leader ENFOCC, que és cofinançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat i pel Fons Europeu Agrari i de Desenvolupament Rural (FEADER).

Aquesta prova pilot compta també al suport de PEUSA que facilitarà, entre d’altres, el punt de càrrega elèctrica. L’Alt Urgell se suma així a molts altres indrets del país que ja tenen implantat de fa temps aquest sistema, amb el qual, tal com manifesta la presidenta del Consell Comarcal i també del CAUC, Josefina Lladós, “volem posar a l’abast de tothom la possibilitat de fer servir un vehicle elèctric per als seus desplaçaments puntuals o de cap de setmana, amb la voluntat d’apostar per una mobilitat més eficient i sostenible i d’explorar quina resposta pot tenir a la nostra comarca la possibilitat que un mateix vehicle sigui compartit per diversos conductors”.

Està previst que el vehicle arribi en les properes setmanes i en aquell moment es donarà informació més detallada de com poder-ne fer ús.