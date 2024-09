Continua el projecte +Salut Comunitària al CAP de la Seu

Logotip de la iniciativa +Salut Comunitària

L’equip d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell continua aquesta tardor el projecte +Salut Comunitària amb diverses activitats adreçades a promoure un bon estat de salut entre la població urgellenca. La primera proposta és una xerrada, el dimarts 1 d’octubre, sobre seguretat alimentària a les llars, a càrrec de la dietista i nutricionista Laia Vilarrubla. Dilluns següent, 7 d’octubre, està prevista una conferència de la psicòloga Maria Miró, que parlarà d’autocura emocional.

Pel que fa al mes de novembre, el dijous 7 s’ha programat una sessió informativa sobre el document de voluntats anticipades, en què hi participaran els treballadors socials Toni Calvet i Mireia Faus. El dijous dia 14 s’organitzarà la xerrada “Alcohol, quan és massa? Com menys alcohol millor!”, amb Meritxell Moya (metgessa) i Maria Grasset (infermera). El dimecres 20 de novembre serà el torn per a saber més sobre alimentació i diabetis, novament amb la dietista Laia Vilarrubla.

Totes les propostes, que es faran a la Sala Comunitària del CAP de la Seu, començaran a dos quarts de set de la tarda i s’allargaran durant una hora. Les persones interessades poden anar-hi directament, ja que no cal inscripció prèvia per a assistir-hi.





Altres propostes

Entre les activitats de tardor de Salut Comunitària també destaca una exposició sobre prevenció del càncer de mama, del 21 al 25 d’octubre, a la planta baixa del CAP, promoguda per les llevadores del centre. Al desembre també s’ha previst una taula informativa sobre la SIDA (del dia 2 al 5) i un taller el dia 17, a les sis de la tarda, a càrrec del fisioterapeuta Oriol González, sota el títol “Nadal en moviment”.

Cal recordar que el projecte +Salut també inclou caminades setmanals, cada divendres de les nou del matí a dos quarts d’onze, amb sortida des de la porta principal del CAP. Així mateix, s’impulsa un grup sobre alimentació i nutrició creat per a augmentar la consciència d’una alimentació saludable i sostenible. Es faran sis sessions d’un hora setmanal i s’ha de demanar més informació al metge o infermer per a formar-ne part. Finalment, hi ha en marxa un grup de salut i benestar durant la menopausa que es reuneix els dimecres a les sis de la tarda. Per a més informació es pot demanar hora amb l’equip de llevadores o la dietista-nutricionista.