‘El català també’, nova campanya de Política Lingüística per a explicar la Llei de la llengua pròpia i oficial

Un dels cartells de la campanya (SFGA)

El català també és l’eslògan de la nova campanya del Departament de Política Lingüística per a donar a conèixer a la població la Llei de la llengua pròpia i oficial, aprovada l’abril passat. A través de missatges comparatius amb altra legislació que garanteix qüestions d’interès general, com la igualtat, el patrimoni natural o l’educació, es mostra la importància de protegir per llei la llengua pròpia – el català-.

Durant la presentació de la campanya, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha indicat que “la voluntat és transmetre a la població l’esperit integrador, igualitari i identitari de la Llei, i informar-la de les disposicions d’una manera entenedora i transparent”.

Per aquest motiu, s’ha creat una pàgina d’aterratge (lleidelcatala.ad) en què s’expliquen totes les disposicions normatives de manera clara, ordenades per sectors o àmbits d’actuació. En aquesta pàgina, també s’ha previst un apartat de preguntes freqüents per a oferir aclariments a les qüestions més demanades per la ciutadania pel que fa a la Llei. El llenguatge emprat ha estat planer, segons ha indicat Mònica Bonell, per a arribar als diversos sectors econòmics i socials i la població en general.

Per la seva banda, el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans, ha explicat que la campanya, que es desenvoluparà entre el 7 de novembre i el 22 de desembre, a banda de la pàgina d’aterratge i la difusió a través de les xarxes socials, té presència als mitjans de comunicació digitals, a Andorra Televisió i a les ràdios, així com als Cinemes Illa Carlemany i en suports físics com opis i marquesines i publicitat als autobusos.

Aquesta campanya de comunicació era un dels compromisos que va adquirir el Govern en el moment de presentar la nova Llei que regula la llengua pròpia i oficial, tal com ha recordat la ministra Mònica Bonell.