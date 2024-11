La Policia deté una dona per usurpació d’identitat

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir, dimarts al vespre, a Andorra la Vella, una dona de 35 anys i exresident al país com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per usurpació d’identitat. La va reconèixer pel carrer un home a qui la dona hauria estafat l’any 2021. Quan els agents van intervenir i li van demanar que s’identifiqués, va fer-ho amb una altra identitat.

Tot seguit, es van fer les verificacions corresponents a l’hotel on s’allotjava, es va comprovar que s’havia registrat amb el DNI d’una altra persona i se la va trobar en possessió de més documentació i targetes de crèdit que no eren seves. Se la buscava des de feia tres anys per una causa judicialitzada pendent arran de diverses denúncies per usurpació d’identitat i documentació falsa. Llavors residia al país, però va marxar quan la van denunciar. També tenia ordres de detenció i antecedents per estafa a Catalunya i l’Aragó.